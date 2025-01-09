»þµë910±ß¤Î¥Ô¥¶²°¥Ð¥¤¥È¤«¤é7000¿Í¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡¡µÜºê¤Î18ºÐ¡È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡É¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡×¹¥¤
½©¹¥Èþºù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡×½Ð±é
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î½©¹¥Èþºù¡Ê18¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡×¡Ê1·î9ÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ºòÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ìó7000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¿·À±¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤Î¥Ô¥¶²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¹¤ëÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþµÓ¡×¥¹¥é¥ê¡ÄÄ¶¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î½©¹¥Èþºù¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡½¡½¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡×¤¬¡¢¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡»ä¤Ï¤ª¤À¤ó¤´²°¤µ¤ó¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈÓÅÄµ×Èþ»Ò¤ÎÌ¼¡¦ÈÓÅÄ¶ÜÆàÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡»£±Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¡¢ºÇ½é¤Ï¸½¾ì¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÊì¤µ¤óÌò¤ÏÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë»ä¤¬¡Ö¶ÜÆàÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤¹½©¹¥Èþºù¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤´°§»¢¤·¤¿¤é¡¢ÃúÇ«¤Ë¤´°§»¢¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥»¥ê¥Õ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¸ª¤ò¤µ¤¹¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤â¼þ¤ê¤Ë¾ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð´é¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤Êý¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÎëÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤º¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Â¾¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤«¤é±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄº¤¤¤¿¤ê¡¢¡ÖÉñÂæ¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÀ¼¤Î½Ð¤·Êý¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÊì¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊç
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢Åö½é¤ÏÁ´Á³¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¸½ºß¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤¬±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬´õË¾¤µ¤ì¤Æ±þÊç¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ï¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âè°ì¼¡¿³ºº¤ÎÁ°Æü¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï½ñÎà¿³ºº¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÏÊ¡²¬¤ÇÌÌÀÜ¡¢¤½¤³¤«¤éÂçºå¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÍî¤Á¤¿¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ëè²ó¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö±³¤ò¤Ä¤¯¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢ËÜÅö¤À¤è¡×¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤¿¤é¤è¤¦¤ä¤¯¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¿Æ¤ËÃù¶â¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö³×¥¸¥ã¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤³×¥¸¥ã¥ó¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¤Þ¤À¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£³×¥¸¥ã¥ó¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ö¤³¤ì¤À¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢³×¥¸¥ã¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ë¡Ö¥¶¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡×¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ë¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¤µ¤ó¤ä¿¿Åç¾»Íø¤µ¤ó¤¬¤è¤¯³×¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡×¤È¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡×
¡½¡½¡Ö¥¶¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡×¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Êì¤¬¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¤Í¡£YouTube¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡×¤È¡Ö½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¡£Éô³è¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢3Ç¯´Ö¡¢»þµë910±ß¤Î¥Ô¥¶²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½µ²¿²ó¤°¤é¤¤¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡½µ2¡Á3²ó¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é3¡Á4»þ´Ö¤¯¤é¤¤Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛÃ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¥Ô¥¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥Ô¥¶¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¥×¥ë¥³¥®¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¤«¤é¡¢Âç¤¤¯À¸³è´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤ëÂ¦¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤ä¤ëÂ¦¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢ËèÆü³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹â¹»»þÂå¡¢¾Íè²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¾Íè¤Ï¡¢Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤âÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡º£¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎPeco¡Ê¤Ú¤³¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Peco¤µ¤ó¤ò¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡À¸¤Êý¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤Ç¿Ä¤¬¤¢¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë»Ñ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©¹¥Èþºù
2006Ç¯1·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡£2024Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Öbijoux AUDITION 2024 supported by KeyHolder Group¡×¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¯¡£Rakuten GirlsAward 2024 Autumn/Winter½Ð±é¡¢ABC¥Þ¡¼¥È¡ßadidas¡ÖGRADAS¡×¹¹ðµ¯ÍÑ¡¢¤½¤ÎÂ¾MV½Ð±é¤Ê¤ÉÂ³¡¹¤È³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢2025Ç¯1·î´ü¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÌÚ9¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò¾þ¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô