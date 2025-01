【「別冊少年マガジン」2月号】1月9日 発売価格:990円

講談社は、マンガ雑誌「別冊少年マガジン(以下、別マガ)」2月号を1月9日に発売した。価格は990円。デジタル版も同時発売されている。

今号では、諫山創氏がネーム原作を担当した「そよぎフラクタル」公式スピンオフマンガ「性悪男とAIのセオリー」が特別読み切りで登場する。

「性悪男とAIのセオリー」は、声優・梶裕貴さんの声を元にした音声合成ソフト「梵そよぎ」を軸に展開するキャラクタープロジェクトをコミカライズした作品。ネーム原作を「進撃の巨人」でも知られる諫山創氏、作画を熨斗上カイ氏がそれぞれ担当している。

これを記念して「別マガ」2月号の表紙は、諫山創氏の描き下ろしイラストが飾る。センターカラーは「性悪男とAIのセオリー」のコミカライズ作画を担当した熨斗上カイ氏の描き下ろしが掲載される。

なお、特別読み切り「性悪男とAIのセオリー」の、マガポケ内での単話発売は行なわれない。

表紙イラストを仕様した特製クリアファイルが特別付録

諫山創氏描き下ろしの表紙イラストを使用した特製クリアファイルが特別付録としてついてくる。

「柊さんちの吸血事情」が巻頭カラーで登場!

「柊さんちの吸血事情」5巻が1月17日に発売することを記念して、巻頭カラーで登場。同5巻の初版には数量限定で特製ポストカードも封入される。

超豪華プレゼント企画! 特製モバイルバッテリーが抽選で当たる

柊三姉妹のイラストを使用した特製モバイルバッテリーが抽選で20名に当たるプレゼント企画が実施される。応募には紙版についている応募券が必要。応募方法は「別マガ」2月号を確認してほしい。

年始恒例の年賀状企画も実施!

吉河美希氏からの特製年賀状が2025名に当たる年賀状企画も実施。応募には「カッコウの許嫁」26巻、「柊さんちの吸血事情」5巻、それぞれの帯についている応募券が必要(どちらか1冊で可)。デザインや応募の詳細は、作品公式アカウント等にて公開される。

「柊さんちの吸血事情」5巻書影

「柊さんちの吸血事情」5巻初版限定特製ポストカード

「アイドルと漫画」第5回にBEYOOOOONDSから、島倉りかさん・前田こころさんが登場!

「別マガ」にて連載中の、マンガ好きなアイドルがマンガにまつわるあれこれを語るグラビア連載「アイドルと漫画」の第5回が掲載される。

今回は1月29日に6thシングル「Do-Did-Done/あゝ君に転生」を発売するBEYOOOOONDSから、マンガ好きで知られる島倉りかさんと前田こころさんが登場する。

今月のメインテーマは、「別マガ」にて連載中の「ふらいんぐうぃっち」。意外な推しマンガや、アイドルならではのキャラクターの楽しみ方など、白熱したインタビューを掲載。「ふらいんぐうぃっち」をイメージしたグラビアも掲載される。

島倉りかさん

前田こころさん

QUOカード&直筆サイン入りチェキが当たるプレゼントキャンペーン実施中!

QUOカードと直筆サイン入りチェキが計14名に当たるプレゼントキャンペーンが実施される。

【プレゼント詳細】

・島倉りかさんチェキ2種:各1名

・前田こころさんチェキ2種:各1名

・QUOカード:10名

応募の詳細は1月9日発売「別マガ」2月号を確認してほしい。応募には紙版についている応募券が必要。

島倉りかさんチェキ2種サンプル

前田こころさんチェキ2種サンプル

撮影 / 佐藤佑一

スタイリング / 大橋みずな

ヘアメイク / スミホシナ、澤田果歩(GiGGLE)

デザイン / 坂上和也(banjo)

(敬称略)

