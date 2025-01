¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤ÇÈ¯É½¡ªD.A.D¡Ö¥«¡¼¥±¥¢ÍÑÉÊ¡×·×12¾¦ÉÊ

「D.A.D」にて、新たに展開するカーケア用品を2025年1月10日(金)、11日(土)、12日(日)に幕張メッセで開催する「東京オートサロン2025」にて発表します。

D.A.D「カーケア用品」計12商品

「D.A.D」はこれまで東京オートサロンや大阪オートメッセ出展の際、クリスタルベンツをはじめとした数多くのデモカーを発表。

そのデモカーをこれまでケアし続けたプロ用のカーケア用品を5年の歳月をかけ施工性を高め、一般商品化することに成功しました。

また、トップコートやシャンプーにはD.A.Dフレグランスで1番人気のホワイトムスクの香りを採用。

高級感あふれる香りが洗車の時間を特別な体験に。

シンプルな施工でプロ級の効果を実現します。

今回発表するカーケア用品はトップコートやシャンプー、ブラシやクロスを含めた計12商品。

優れた撥水性/滑水性と持続性、D.A.Dフレグランスで1番人気のホワイトムスクの香りを採用した「プレミアム セラミックトップ コート グラフェン配合」をはじめ、トップコートはそれぞれ特徴のある3種類をラインナップ。

使う方の要望に応じて選べます。

【商品概要】

■プレミアム セラミック トップコート グラフェン配合 -ホワイトムスク-

本体価格4,300円(税抜き)

プレミアム撥水、極上の輝き、香りで包む。

酸化グラフェンの力で、維持する美しさ。

D.A.Dが誇るプレミアムセラミックトップコートは、酸化グラフェン配合で優れた撥水性と滑水性を実現。

洗車後もコーティング効果が長持ちし、車をしっかり保護します。

さらに、ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、仕上げの瞬間を特別な体験に。

見た目も、香りも、一流のクオリティで愛車を美しく保ちます。

■プレミアム ボディ マスク -ホワイトムスク-

本体価格4,300円(税抜き)

瞬時に煌めき、極厚皮膜で長持ち。

手触りと艶、高撥水のプレミアム仕上げ。

プレミアムボディマスクは、スリック性に優れた極厚の被膜で、愛車に深い艶と高撥水効果を瞬時に与えます。

簡単施工で時短を実現し、耐久性も抜群。

長期間にわたり車をしっかり保護し、艶やかな仕上がりを持続します。

さらに、ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、コーティング作業を心地よい体験に。

膜厚のコーティングで、プレミアムな美しさを手に入れられます。

■プレミアム セラミック トップコート フィルインタイプ -ホワイトムスク-

本体価格4,300円(税抜き)

驚くほど簡単、瞬時に高撥水。

時短で極上の仕上がり。

プレミアムセラミックコート フィルイン タイプは、シンプルな施工でプロ級の高撥水効果を実現。

手軽な塗布だけで、短時間で強力な水弾きを発揮します。

忙しいあなたでも、愛車を手早く美しく仕上げることができる時短アイテム。

コーティング作業がここまで簡単に、そして確実に。

施工中にはホワイトムスクの爽やかな香りが広がり心地よいひとときを演出します。

■プレミアムシャンプー -ホワイトムスク-

本体価格2,500円(税抜き)

濃密な泡で、極上の輝き。

香りで楽しむ、極上の洗車体験。

プレミアムシャンプーは、高い起泡性と優れた洗浄力で、愛車のボディをしっかり洗い上げます。

豊かな泡立ちが汚れを包み込み、再発泡しないので、すすぎも驚くほどスムーズ。

さらに、洗車中にはホワイトムスクの爽やかな香りが広がり心地よいひとときを演出します。

※フォームガン対応

■プレミアム ベースクレンジング -フレグランスフリー-

本体価格2,700円(税抜き)

プレミアム ベースクレンジング -フレグランスフリー-

ひと拭きで蘇る、鮮やかな輝き。

プロ仕様の仕上がりを手軽に。

マイクロ粒子コンパウンドが塗装を傷めずに水アカや古く劣化したコーティング剤をしっかり除去し、愛車本来の色と艶を鮮やかに復元。

豊かな泡立ちでシャンプー感覚の手軽さを実現し、特殊成分が塗装面に残らず、すすぎもスムーズ。

乾燥防止成分が作業中の塗装面を守り、仕上がりをより美しく整えます。

全てのボディカラーに対応し、愛車にプレミアムな輝きをもたらします。

■プレミアム アイアンクレンジング -ベリー-

本体価格2,500円(税抜き)

プレミアム アイアンクレンジング -ベリー-

強力な鉄粉除去、快適な作業。

もう臭いに悩まない、次世代ケア。

ホイールやボディの鉄粉除去に。

鉄粉除去を革新するこの除去剤は、適度な表面張力でピタッと密着し、瞬時に浸透。

頑固な鉄粉を効率的に分解します。

特殊技術で不快な臭いを抑え、ストレスフリーな作業を実現。

次世代の鉄粉ケアで、愛車をクリアな輝きへ。

■プレミアム ブラシ ボディ用

本体価格3,600円(税抜き)

プレミアム ブラシ ボディ用

ドレスアップカーケアのために開発された極上の毛並み。

ワイドブラシで広範囲洗浄、洗車時間を大幅に短縮。

■プレミアム ブラシ ホイール用

本体価格2,800円(税抜き)

プレミアム ブラシ ホイール用

ドレスアップカーのケアのために開発された極上の毛並み。

スポークの間などホイールの細部まで美しく仕上げるホイール特化ブラシ。

■プレミアム ディティール ブラシ

本体価格1,000円(税抜き)

プレミアム ディティール ブラシ

車のスキマなどの細かい場所の洗浄に。

極上の毛先で汚れをかきだします。

■プレミアム マイクロファイバー ドライクロス

本体価格3,500円(税抜き)

プレミアム マイクロファイバー ドライクロス

高次元の拭き取り効率による圧倒的な吸水力。

高密度加工が施された生地により水分を一気に吸水。

高次元の拭き取り効率を実現。

一般のクロスでは残ってしまう油汚れも簡単に拭き取ることができます。

■プレミアム ソフトマイクロファイバー トップコート用

本体価格1,500円(税抜き)

プレミアム ソフトマイクロファイバー トップコート用

2タイプの起毛によりトップコートの施工から車内の清掃まで使用可能なオールラウンダー。

超極細分割繊維により極限までやわらかさを高めた高品質マイクロファイバー。

