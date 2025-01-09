¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤ÇÈ¯É½¡ªD.A.D¡Ö¥«¡¼¥±¥¢ÍÑÉÊ¡×·×12¾¦ÉÊ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´13Ëç)

¡ÖD.A.D¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥«¡¼¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ò2025Ç¯1·î10Æü(¶â)¡¢11Æü(ÅÚ)¡¢12Æü(Æü)¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£

 

D.A.D¡Ö¥«¡¼¥±¥¢ÍÑÉÊ¡×·×12¾¦ÉÊ

 

 

¡ÖD.A.D¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥«¡¼¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ò2025Ç¯1·î10Æü(¶â)¡¢11Æü(ÅÚ)¡¢12Æü(Æü)¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£

¡ÖD.A.D¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤äÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»½ÐÅ¸¤ÎºÝ¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ù¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥â¥«¡¼¤òÈ¯É½¡£

¤½¤Î¥Ç¥â¥«¡¼¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¥±¥¢¤·Â³¤±¤¿¥×¥íÍÑ¤Î¥«¡¼¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ò5Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±»Ü¹©À­¤ò¹â¤á¡¢°ìÈÌ¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤ä¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ë¤ÏD.A.D¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¤òºÎÍÑ¡£

¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹á¤ê¤¬Àö¼Ö¤Î»þ´Ö¤òÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¡£

¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»Ü¹©¤Ç¥×¥íµé¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£

º£²óÈ¯É½¤¹¤ë¥«¡¼¥±¥¢ÍÑÉÊ¤Ï¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤ä¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥Ö¥é¥·¤ä¥¯¥í¥¹¤ò´Þ¤á¤¿·×12¾¦ÉÊ¡£

Í¥¤ì¤¿Ùû¿åÀ­¡¿³ê¿åÀ­¤È»ýÂ³À­¡¢D.A.D¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥È¥Ã¥× ¥³¡¼¥È ¥°¥é¥Õ¥§¥óÇÛ¹ç¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë3¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£

»È¤¦Êý¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û

¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ ¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È ¥°¥é¥Õ¥§¥óÇÛ¹ç -¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯-

ËÜÂÎ²Á³Ê4,300±ß(ÀÇÈ´¤­)

¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ ¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È ¥°¥é¥Õ¥§¥óÇÛ¹ç -¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯-

¥×¥ì¥ß¥¢¥àÙû¿å¡¢¶Ë¾å¤Îµ±¤­¡¢¹á¤ê¤ÇÊñ¤à¡£

»À²½¥°¥é¥Õ¥§¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢°Ý»ý¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡£

D.A.D¤¬¸Ø¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤Ï¡¢»À²½¥°¥é¥Õ¥§¥óÇÛ¹ç¤ÇÍ¥¤ì¤¿Ùû¿åÀ­¤È³ê¿åÀ­¤ò¼Â¸½¡£

Àö¼Ö¸å¤â¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¸ú²Ì¤¬Ä¹»ý¤Á¤·¡¢¼Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤Î¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹á¤ê¤¬¡¢»Å¾å¤²¤Î½Ö´Ö¤òÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¡£

¸«¤¿ÌÜ¤â¡¢¹á¤ê¤â¡¢°ìÎ®¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç°¦¼Ö¤òÈþ¤·¤¯ÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£

¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ü¥Ç¥£ ¥Þ¥¹¥¯ -¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯-

ËÜÂÎ²Á³Ê4,300±ß(ÀÇÈ´¤­)

¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ü¥Ç¥£ ¥Þ¥¹¥¯ -¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯-

½Ö»þ¤Ëßê¤á¤­¡¢¶Ë¸üÈéËì¤ÇÄ¹»ý¤Á¡£

¼ê¿¨¤ê¤È±ð¡¢¹âÙû¿å¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à»Å¾å¤²¡£

¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥Ç¥£¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¥¹¥ê¥Ã¥¯À­¤ËÍ¥¤ì¤¿¶Ë¸ü¤ÎÈïËì¤Ç¡¢°¦¼Ö¤Ë¿¼¤¤±ð¤È¹âÙû¿å¸ú²Ì¤ò½Ö»þ¤ËÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£

´ÊÃ±»Ü¹©¤Ç»þÃ»¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÂÑµ×À­¤âÈ´·²¡£

Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤·¡¢±ð¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤Î¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹á¤ê¤¬¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºî¶È¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤ÂÎ¸³¤Ë¡£

Ëì¸ü¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ ¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È ¥Õ¥£¥ë¥¤¥ó¥¿¥¤¥× -¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯-

ËÜÂÎ²Á³Ê4,300±ß(ÀÇÈ´¤­)

¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ ¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È ¥Õ¥£¥ë¥¤¥ó¥¿¥¤¥× -¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯-

¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¡¢½Ö»þ¤Ë¹âÙû¿å¡£

»þÃ»¤Ç¶Ë¾å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£

¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥È ¥Õ¥£¥ë¥¤¥ó ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»Ü¹©¤Ç¥×¥íµé¤Î¹âÙû¿å¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¡£

¼ê·Ú¤ÊÅÉÉÛ¤À¤±¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¿åÃÆ¤­¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£

Ë»¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¢°¦¼Ö¤ò¼êÁá¤¯Èþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë»þÃ»¥¢¥¤¥Æ¥à¡£

¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºî¶È¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¡£

»Ü¹©Ãæ¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹­¤¬¤ê¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤­¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ã¥ó¥×¡¼ -¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯-

ËÜÂÎ²Á³Ê2,500±ß(ÀÇÈ´¤­)

¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ã¥ó¥×¡¼ -¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯-

Ç»Ì©¤ÊË¢¤Ç¡¢¶Ë¾å¤Îµ±¤­¡£

¹á¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¶Ë¾å¤ÎÀö¼ÖÂÎ¸³¡£

¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ï¡¢¹â¤¤µ¯Ë¢À­¤ÈÍ¥¤ì¤¿Àö¾ôÎÏ¤Ç¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£

Ë­¤«¤ÊË¢Î©¤Á¤¬±ø¤ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢ºÆÈ¯Ë¢¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤¹¤®¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Àö¼ÖÃæ¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹­¤¬¤ê¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤­¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨¥Õ¥©¡¼¥à¥¬¥óÂÐ±þ

¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ù¡¼¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° -¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Õ¥ê¡¼-

ËÜÂÎ²Á³Ê2,700±ß(ÀÇÈ´¤­)

¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ù¡¼¥¹¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° -¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Õ¥ê¡¼-

¤Ò¤È¿¡¤­¤ÇÁÉ¤ë¡¢Á¯¤ä¤«¤Êµ±¤­¡£

¥×¥í»ÅÍÍ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼ê·Ú¤Ë¡£

¥Þ¥¤¥¯¥íÎ³»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤¬ÅÉÁõ¤ò½ý¤á¤º¤Ë¿å¥¢¥«¤ä¸Å¤¯Îô²½¤·¤¿¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤·¡¢°¦¼ÖËÜÍè¤Î¿§¤È±ð¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉü¸µ¡£

Ë­¤«¤ÊË¢Î©¤Á¤Ç¥·¥ã¥ó¥×¡¼´¶³Ð¤Î¼ê·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÆÃ¼ìÀ®Ê¬¤¬ÅÉÁõÌÌ¤Ë»Ä¤é¤º¡¢¤¹¤¹¤®¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£

´¥ÁçËÉ»ßÀ®Ê¬¤¬ºî¶ÈÃæ¤ÎÅÉÁõÌÌ¤ò¼é¤ê¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£

Á´¤Æ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¡¢°¦¼Ö¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Êµ±¤­¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¢¥¤¥¢¥ó¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° -¥Ù¥ê¡¼-

ËÜÂÎ²Á³Ê2,500±ß(ÀÇÈ´¤­)

¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥¢¥¤¥¢¥ó¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥° -¥Ù¥ê¡¼-

¶¯ÎÏ¤ÊÅ´Ê´½üµî¡¢²÷Å¬¤Êºî¶È¡£

¤â¤¦½­¤¤¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤¡¢¼¡À¤Âå¥±¥¢¡£

¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥Ü¥Ç¥£¤ÎÅ´Ê´½üµî¤Ë¡£

Å´Ê´½üµî¤ò³×¿·¤¹¤ë¤³¤Î½üµîºÞ¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÉ½ÌÌÄ¥ÎÏ¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤·¡¢½Ö»þ¤Ë¿»Æ©¡£

´è¸Ç¤ÊÅ´Ê´¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊ¬²ò¤·¤Þ¤¹¡£

ÆÃ¼ìµ»½Ñ¤ÇÉÔ²÷¤Ê½­¤¤¤òÍÞ¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Êºî¶È¤ò¼Â¸½¡£

¼¡À¤Âå¤ÎÅ´Ê´¥±¥¢¤Ç¡¢°¦¼Ö¤ò¥¯¥ê¥¢¤Êµ±¤­¤Ø¡£

¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ö¥é¥· ¥Ü¥Ç¥£ÍÑ

ËÜÂÎ²Á³Ê3,600±ß(ÀÇÈ´¤­)

¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ö¥é¥· ¥Ü¥Ç¥£ÍÑ

¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥«¡¼¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¶Ë¾å¤ÎÌÓÊÂ¤ß¡£

¥ï¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤Ç¹­ÈÏ°ÏÀö¾ô¡¢Àö¼Ö»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¡£

¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ö¥é¥· ¥Û¥¤¡¼¥ëÍÑ

ËÜÂÎ²Á³Ê2,800±ß(ÀÇÈ´¤­)

¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ö¥é¥· ¥Û¥¤¡¼¥ëÍÑ

¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥«¡¼¤Î¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¶Ë¾å¤ÎÌÓÊÂ¤ß¡£

¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î´Ö¤Ê¤É¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¥Û¥¤¡¼¥ëÆÃ²½¥Ö¥é¥·¡£

¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë ¥Ö¥é¥·

ËÜÂÎ²Á³Ê1,000±ß(ÀÇÈ´¤­)

¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë ¥Ö¥é¥·

¼Ö¤Î¥¹¥­¥Þ¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤¾ì½ê¤ÎÀö¾ô¤Ë¡£

¶Ë¾å¤ÎÌÓÀè¤Ç±ø¤ì¤ò¤«¤­¤À¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ ¥É¥é¥¤¥¯¥í¥¹

ËÜÂÎ²Á³Ê3,500±ß(ÀÇÈ´¤­)

¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ ¥É¥é¥¤¥¯¥í¥¹

¹â¼¡¸µ¤Î¿¡¤­¼è¤ê¸úÎ¨¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤ÊµÛ¿åÎÏ¡£

¹âÌ©ÅÙ²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿À¸ÃÏ¤Ë¤è¤ê¿åÊ¬¤ò°ìµ¤¤ËµÛ¿å¡£

¹â¼¡¸µ¤Î¿¡¤­¼è¤ê¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¡£

°ìÈÌ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìý±ø¤ì¤â´ÊÃ±¤Ë¿¡¤­¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥½¥Õ¥È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ ¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥ÈÍÑ

ËÜÂÎ²Á³Ê1,500±ß(ÀÇÈ´¤­)

¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥½¥Õ¥È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ ¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥ÈÍÑ

2¥¿¥¤¥×¤Îµ¯ÌÓ¤Ë¤è¤ê¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤Î»Ü¹©¤«¤é¼ÖÆâ¤ÎÀ¶ÁÝ¤Þ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡£

Ä¶¶ËºÙÊ¬³äÁ¡°Ý¤Ë¤è¤ê¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò¹â¤á¤¿¹âÉÊ¼Á¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡£

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×¤ÇÈ¯É½¡ªD.A.D¡Ö¥«¡¼¥±¥¢ÍÑÉÊ¡×·×12¾¦ÉÊ appeared first on Dtimes.