¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¡õ´ú¼êÎç±û¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤Ç¾å°ÌÂÐ·èÀ©¤¹
¡¡¡þ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê2025Ç¯1·î8Æü¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¼ó°Ì¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFWÁ°ÅÄÂçÁ³¡Ê27¡Ë¤ÈMF´ú¼êÎç±û¡Ê27¡Ë¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤Ç¡¢3°Ì¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿Á°ÅÄ¤ÏÁ°È¾23Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÌ£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¡£±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÃÆ¤ò·è¤á¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°5ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾17Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿´ú¼ê¤ÏÆ±38Ê¬¡¢Á°ÅÄ¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£¥ê¡¼¥°6ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£FW¸Å¶¶µü¸è¡Ê29¡Ë¤âÆ±17Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡2Ï¢¾¡¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢2°Ì¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò16¤Ë¹¤²¤¿¡£