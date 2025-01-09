°ÂÊÝÍý¡¢ËÌÄ«Á¯Êñ°ÏÌÖ¤Ë´Ë¤ß¡¡ÆüËÜ¤ÎÇ¤´ü½ªÎ»¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ç
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¡Ê15¥«¹ñ¡Ë¤Ï8Æü¡¢¶ËÄ¶²»Â®¤Î¿··¿¤È¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤¬6Æü¤ËÈ¯¼Í¤·¤¿ÃæÄ¹µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÆüÊÆ´Ú¤Î3¥«¹ñ¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÍý»ö¹ñ¤È¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤Ë¶¯¤¤»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Ç¯Ëö¤ÇÆüËÜ¤ÎÇ¤´ü¤Ï½ªÎ»¡£Âå¤ï¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÏÈóÆñ¤òÈò¤±¡¢ÂÐËÌÄ«Á¯Êñ°ÏÌÖ¤Ë´Ë¤ß¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡²ñ¹ç¤ÇÊÆ¹ñ¤ä±Ñ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Ï¡Ö°ÂÊÝÍý·èµÄ°ãÈ¿¤À¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òµ¡¤ËËÌÄ«Á¯¤È¥í¥·¥¢¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÍÊ¸î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥½¥Þ¥ê¥¢¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÈóÆñ¤òÈò¤±¤¿¡£