¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¡¦¾ëºé¿Î(47) ¡¢¤³¤À¤ï¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿3³¬·ú¤Æ¤Î¿·µï¤ò¸ø³«¡ª¥¥Ã¥Á¥ó¤À¤±¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¥Ù¥ó¥Ä1ÂæÊ¬¡×
¡¡¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ëºé¿Î¡Ê47¡Ë¤¬1·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¹½ÁÛ¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ´°À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦3³¬·ú¤Æ¤Î¿·µï¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾ëºé¿Î¤Î¤³¤À¤ï¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¿·µï(Ê£¿ô¥«¥Ã¥È)
¡¡2023Ç¯11·î¤«¤é¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò·«¤êÊÖ¤·´Ö¼è¤ê¿Þ¤ò20²ó°Ê¾åÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ëºé¡£Ã´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿É×ÉØ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎÉ¤¤¥Ù¥ó¥Ä1ÂæÊ¬¡×¤Î¥¥Ã¥Á¥ó
¡¡¼«Âð¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÊÉ°ìÌÌ¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¡ÖÎÉ¤¤¥Ù¥ó¥Ä1ÂæÊ¬¡×¤Î²Á³Ê¤À¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¾²¤ËÅ·Á³¤ÎÌÚºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÏÂ¥â¥À¥ó¤Ê¿²¼¼¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ
¡¡¤¿¡¢1³¬¤È2³¬¤¬¿á¤È´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ëºé¤Î¿·µï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¡ª¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¤ª¤¦¤Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë