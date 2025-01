「うさまる」の10周年をお祝いした「USAMARU 10th ANNIVERSARY CAFE」が、東京と大阪で開催決定。

「うさまらー」への感謝を込めて10周年を祝う、とっておきのスペシャルなメニューを提供するテーマカフェが、期間限定でオープンします!

USAMARU 10th ANNIVERSARY CAFE(うさまる 10th アニバーサリーカフェ)

日程:2025年1月23日(木)〜2月24日(月・祝)

開催店舗:

・【東京】BOX cafe&space原宿アルタ店(東京都渋谷区神宮前1-16-4 原宿アルタ 3階)

・【大阪】BOX cafe&space HEP FIVE店(大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階)

予約方法:2025年1月8日(水) 12:00カフェ公式サイトOPEN、18:00〜予約受付スタート(先着順)

予約金 715円(税込) ※予約特典付き、1申込につき4席まで予約可、入場チケット(招待状カード付き)

イラストレーター・sakumaruさんによる「ゆるく、可愛く、ときたまシュールなうさぎ」のキャラクター「うさまる」

2014年に誕生した「うさまる」はLINEスタンプで絶大な人気を誇り、2024年8月で誕生10周年を迎えました。

そんな「うさまる」の10周年を記念したテーマカフェ「USAMARU 10th ANNIVERSARY CAFE」が、東京と大阪にて開催されます☆

「うさまる」の10周年を祝うスペシャルなカフェ“をコンセプトに、お祝い感とキャラクター達の独特な世界を楽しむ「USAMARU 10th ANNIVERSARY CAFE」

カフェオリジナルの描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズや特典、フォトスポットなども設け、「うさまる」10周年を盛り上げます!

「うさまる」との思い出を振り返りながら、スペシャルなセレブレーションメニューを楽しめるテーマカフェです☆

フードメニュー

フードメニューには晩餐会をイメージした(小ぶりの)お食事セットや、「いつもありがとう」を花束サラダにこめたクリームオムライスのプレートなどが登場。

「うさまる」の好物のうどんなどのフードメニューもあり、お祝い感ある料理を楽しめます!

うさまるの晩餐会

価格:2,490円(税込)

「うさまる」たちが用意した、晩餐会イメージのフードメニュー。

メニューの中には、隠れ「うさまる」がいるかもしれません。

※フォトプロップスは持ち帰れません

うさまるの彩りクリームオムライス〜ありがとうの花束を〜

価格:1,690円(税込)

スクランブルエッグの上に王冠うさまるライスをのせた、クリームオムライス。

花束をイメージした盛り付けで、10周年を祝うテーマカフェにぴったりです☆

うさまるのミニうどん〜ポテトチップスを添えて〜

価格:1,390円(税込)

あったか〜いうどんでほっこりできる「うさまるのミニうどん〜ポテトチップスを添えて〜」

「うさまる」が大好きな、ポテトチップスを添えているのもポイントです!

デザートメニュー

デザートには、ダンスパーティをイメージしたパフェや「うさまる」「うさこ」「くまさん」をイメージしたミルクプリンなどが登場。

食べるのがもったいなくなるような、かわいいメニューが揃っています☆

うさまる&うさこのくるくるダンスパフェ♪

価格:1,490円(税込)

「うさまる」と「うさこ」の、かわいいダンスをイメージしたパフェ。

くるくる回るような盛り付けがかわいらしい、ベリーで味付けされたグラスデザートです。

うさまるのぷるぷるプリン

価格:1,290円(税込)

行進している「うさまる」をイメージしたミルクプリン。

ぷるぷる揺らして楽しめる、見た目も楽しいデザートです!

うさこのぷるぷるプリン

価格:1,290円(税込)

ミルクプリンには、行進している「うさこ」イメージのメニューも。

「うさまる」と一緒に、ぷるぷる揺らして楽しめます。

くまさんのぷるぷるプリン

価格:1,290円(税込)

行進している「くまさん」をイメージしたミルクプリンもラインナップ。

ぷるぷる揺らして楽しめるデザートメニューです☆

ドリンクメニュー

フードやデザートのほか、キャラクターをイメージしたドリンクなど、可愛くてフォトジェニックな映えメニューがたっぷり。

どれを注文するか迷ってしまいそうな、楽しいドリンクも注目です!

うさまるドリンク

価格:890円(税込)

「うさまる」をイメージしたドリンクは、乳酸菌ミルク。

まっ白な見た目で、ドリンクのグラスもキュートです。

うさこドリンク

価格:890円(税込)

「うさまる」と色違いな、「うさこ」をイメージしたドリンクは、いちご風味のミルク。

ピンクの見た目も可愛らしいドリンクです☆

くまさんのコーヒーフロート

価格:990円(税込)

「くまさん」のドリンクは、キャラメルアイスを使ったコーヒーフロートで表現。

盛り付けもユニークで、見た目も楽しめます!

うさまるのフラワーハーブティー

価格:1,090円(税込)

ありがとうの気持ちを込めてお花を浮かべた「うさまるのフラワーハーブティー」

カモミールティーの優しい香りで、リラックスできそうです。

※スプーンは持ち帰りできません

うさまる&うさこのマシュマロほっとらて

価格:1,090円(税込)

「うさまる」と「うさこ」のマシュマロを添えたホットラテ。

ホッとあたたまるドリンクメニューです☆

※スプーンは持ち帰りできません

SIDE DRINK

内容:ホットコーヒー、ホットティー、アイスコーヒー、アイスティー、オレンジ、ジンジャーエール、コーラ

価格:各690円(税込)

「うさまる」たちをイメージしたドリンクメニューのほかに、コーヒーやジュースなどのドリンクも用意。

好きな飲みものと一緒に、フードやデザートを楽しめます!

※ワンオーダー対象外メニュー

スーベニア(ティースプーン/マグカップ)

価格:ティースプーン 1,100円(税込)、マグカップ 2,200円(税込)

対象メニュー:うさまるドリンク/うさこドリンク/くまさんのコーヒーフロート/うさまるのフラワーハーブティー/うさまる&うさこのマシュマロほっとらて

カフェで使われているティースプーンとマグカップは、ドリンクとセットでお土産に購入可能。

お家でもカフェ気分でドリンクを楽しめます。

オリジナルグッズ

アクリルキーホルダー(ランダム4種)、アクリルマグネット(ランダム4種)

価格:

アクリルキーホルダー(ランダム4種)770円(税込)

アクリルマグネット(ランダム4種)715円(税込)

チャーム付きボールペン(全1種)1,430円(税込)

巾着(全1種)1,430円(税込)

ランチョンマット(全1種)1,760円(税込)

ガラス箸置き(全2種)1,100円(税込)

キャニスター(全1種)3,080円(税込)

「USAMARU 10th ANNIVERSARY CAFE」では、オリジナルグッズも販売。

アクリルキーホルダーやアクリルマグネットなど、テーマカフェのイラストを使ったグッズが購入可能です☆

チャーム付きボールペン(全1種)、巾着(全1種)

普段使いしても楽しい、チャーム付きボールペンや巾着

ランチョンマット(全1種)、ガラス箸置き(全2種)、キャニスター(全1種)

お家での食事やおやつタイムを彩るランチョンマット、ガラス箸置きなどのグッズも登場します!

事前予約者限定カフェ利用特典

事前予約(税込715円/1名)を利用した人には、事前予約者限定の特典を用意。

「招待状カード(ランダム6種)」が、ランダムで1つもらえます。

SNS特典

カフェ利用時間内に、SNSで「#うさまる」「#うさまるカフェ」をつけて写真を投稿するともらえる特典も!

指定のハッシュタグを付けて投稿した人に、先着で「ステッカー(全1種)」が1枚プレゼントされます☆

※飲食の会計時、投稿画面をスタッフに指示(お渡しはカフェ利用時間内)

※対象SNSはX/Instagram/TikTok

※無くなり次第終了

東京 BOX cafe&space原宿アルタ店限定「うさまるとのグリーティングタイム」

開催場所:東京 BOX cafe&space原宿アルタ店

開催日程:

第1部:2025年2月11日(火・祝) 1)10:30〜 (集合時間 10:20)

第2部:2025年2月11日(火・祝) 2)11:15〜 (集合時間 11:05)

※カフェ利用者のみイベントに参加可能

※入店時に配布する整理券順にお呼び出し、利用は1人1回限り

※イベント開催中はスタッフの方指示に従い、協力できない場合は厳重注意されます

※イベントについて電話でのお問い合わせなどは受け付けていません

※WEBにて予約状況を確認ください

※天候・公衆衛生に関わる緊急事態・国または地方公共団体の行為または規制により、予告なくイベントの内容、時間などを変更する場合があります

「うさまる」が、うさまらーのみんなに会うために、東京店舗を訪問。

一緒に10周年をお祝いできる、グリーティングタイムも企画しています!

うさまらーへの感謝を込めた、「うさまる」10周年をお祝いするテーマカフェ。

「USAMARU 10th ANNIVERSARY CAFE」は、東京と大阪にて2025年1月23日から2月24日まで開催です!

©sakumaru

