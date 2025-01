¤ª±ö¤È¤ªº½Åü¤Î¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ªÇìÊý±ö¶È¡ÖÅ¬±öÅ¬Åü¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2025¡×

伯方塩業と「スプーン印」「ばら印」のお砂糖でおなじみのDM三井製糖が2024年も、両社公式SNSによる「適塩適糖キャンペーン2025」を開催します。

伯方塩業と「スプーン印」「ばら印」のお砂糖でおなじみのDM三井製糖が2024年も、両社公式SNSによる「適塩適糖キャンペーン2025」を開催。

2025年1月11日(土)“塩の日”からスタートするXキャンペーンでは、お年玉企画としてお塩とお砂糖のセットを、塩の日にちなみ合計40名様にプレゼントします。

【キャンペーン詳細】

1. 応募期間

2025年1月11日(土)〜1月24日(金)

2. 応募方法

(1)伯方塩業とDM三井製糖の両社公式Xアカウントをフォロー

・伯方塩業公式X : https://x.com/hakataengyo

・DM三井製糖公式X: https://x.com/mitsui_dm_sugar

(2) 両社発信の対象キャンペーン投稿のいずれかをリポスト

3. 賞品内容

(A賞)

・伯方塩業「伯方の塩 スタンドパック(200g)」「伯方の塩 DRY(200g)」「伯方の塩 焼塩(250g)」

・DM三井製糖「スプーン印上白糖(400g)」「サッと使える砂糖ボトル(260g)」「石垣島のおいしいお砂糖(500g)」

(B賞)

・伯方塩業「フルール・ド・セル(150g)」「されど塩 藻塩(100g)」「伯方の塩ラインソックス(ペア)」

・DM三井製糖「国産さとうきび糖(600g)」「ととのえオリゴ 乳酸菌(850g)」

「ガシャポン スプーン印ミニチュアミラー(5種のうち2個)」

各賞20名様(合計40名様)にプレゼントします。

※キャンペーン規約、注意事項は伯方塩業とDM三井製糖の両社公式Xアカウントを確認してください。

「時にはあま〜く、時にはしょっぱく!適塩適糖♪」

“塩と砂糖のとりすぎはよくない”と必要以上に控えようとする方もいらっしゃる中で、カラダにとって欠かせない塩と砂糖、どちらとも上手に付き合うことが大切だと私たちは考えています。

キャンペーン名にある「適塩適糖」には、一人ひとりにとって必要な「適塩」と「適糖」で日々の食事を楽しんでいただきたいという想いを込めています。

適塩適糖キャンペーンは2022年からスタートし2024年で4回目を迎えました。

今回はプレゼント賞品として、両社おすすめの商品をセットにして用意されました。

キャンペーンを通じて、皆さまの普段の食生活が楽しく美味しくなるように、そして塩と砂糖の魅力を改めて知っていただき私たちの想いがたくさんの方に広がっていくことを祈っています。

Instagramキャンペーンは、“砂糖の日”の3月10日(月)からの開催を予定しています。

