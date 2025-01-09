¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥Ö¥ëÃæÌî¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¶ìÇº¡¡º£¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÁê¼ê¤È¡Ö²ñÏÃ¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ®¤¦
¢£¡Øº£¤³¤½½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡ª¡Ùvol.25
¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê£´¡Ë
¡ÊÏ¢ºÜ£³¡§Ä¹Í¿Àé¼ï¤ÏÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤òÂ³¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼ºË¾¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡ä¡ä¡Ë
¡¡º£¤Î¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤¬¡Ö¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°»Ë¾åºÇ¹â¡×¡½¡½¡£ºÇ¹â¤Î¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè£´²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ëÃæÌî¤È¤Î¹³Áè¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î´ï¡×¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ÎÁê¼ê¤È¤Î¡Ö²ñÏÃ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥Ö¥ëÃæÌî¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÇº¤ß¡Û
¥Ö¥ëÃæÌî¡Êº¸¡Ë¤ò¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤ÇÃ´¤°¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°photo by Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í
¡½¡½¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¸¥ãÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶¯¤¤¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤ë¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¢¥¸¥ã¡§20Âå¤Îº¢¡¢¡Ê¥Ö¥ë¡ËÃæÌî¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅö»þ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÃæÌî¤µ¤ó¤«¤é¥Ù¥ë¥È¡ÊWWWA¥·¥ó¥°¥ë²¦ºÂ¡Ë¤ò³Í¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦......¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ï¥Ö¥ëÃæÌî¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢´î¤Ó¤è¤ê¤â¡ÖÌÀÆü¤«¤é»ä¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Àè¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Î¤è¤¦¤Ê¡©
¥¢¥¸¥ã¡§¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¤«¤éÂÐ¹³Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£ºÇ¶¯¤Î¥Ö¥ëÃæÌî¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃæÌî¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ªÁ°¤Î»þÂå¤À¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¶¯¤¤¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ëÃæÌî¤òÅÝ¤·¤¿¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡ÖºÇ¶¯¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¶¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢ºÇ¹âÊö¤Î"ÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È"¤òÃ¯¤Ë¤â³Í¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢Ã¯¤«¤È¤ä¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¼þ°Ï¤¬»×¤¦¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°Áü¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¿¼¤ß¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥¸¥ã¡§º£¤Ï¤Ê¤ó¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤½¤Á¤é¤Î¼«Í³¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤â½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤¬ºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶¯¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ã¤¯¤Æ³è¤¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤È¤ä¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÚÁ´½÷¤Ï¡Ö¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º¨¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Û
¡½¡½Netflix¤Î¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Á´½÷¤Î"°Û¾ï¤µ"¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥ãÁª¼ê¤«¤é¸«¤Æ¡¢Á´½÷¤Ï¤É¤ó¤ÊÃÄÂÎ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥¸¥ã¡§¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Î100ÇÜ¤¯¤é¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê......¡£¡ÖÄ¹Í¿Àé¼ï¡¡´ÔÎñº×¡×¤ÇÄ¹Í¿¤µ¤ó¤¬¡ÖÁ´½÷¤ÏÂç·ù¤¤¤À¤±¤É¡¢Âç¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤Èº¨¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤ä¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÇÉÝ¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤²ñ¼Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´½÷¤Ç°é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Ì¾Á°¤ò»Ä¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÂç·ù¤¤¤À¤±¤É¡¢Âç¹¥¤¡×¤¬¶¦ÄÌ¹à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬Âç·ù¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¸¥ã¡§¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ°¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¤ä¤êÊý¤âËÜÅö¤Ë¥Á¥ã¥é¥ó¥Ý¥é¥ó¤À¤·¡¢¡Ö¤è¤¯³ô¼°²ñ¼Ò¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤â¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¾¯¤·À¸°Õµ¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¥¯¥Ó¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤·Ê¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡£20ºÐ¤ä¤½¤³¤é¤Î¾®Ì¼¤¬¡Ö¤¦¤ë¤»¡¼¡¢¥¯¥½¥¸¥¸¥¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¢¥¸¥ã¡§²ñ¼Ò¤È¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£ÉáÄÌ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼ÒÄ¹¤¿¤Á¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¨¥¯¥Ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿Í´Ö¤¿¤Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾Ð¤Ã¤Æµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£´²ÍÆ......¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÐÅù¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÁê¼ê¤È¤¹¤ë²ñÏÃ¡Û
¡½¡½Á´½÷¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Ä¹Í¿¤µ¤óÎ¨¤¤¤ëGAEA JAPAN¤Ë»²Àï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2001Ç¯12·î15Æü¡¢Î¤Â¼ÌÀ°á»ÒÁª¼ê¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÇÔËÌ¤·¡¢AAAW¥·¥ó¥°¥ë²¦ºÂ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¤Â¼Áª¼ê¤Ï¤½¤Î¿ôÆü¸å¤Î²ñ¿©¤Ç¤Ò¤È¸À¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥ãÁª¼ê¤«¤é¸«¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÎ¤Â¼Áª¼ê¤Ï¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¸¥ã¡§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î´ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤âÃæÌî¤µ¤ó¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢"¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤Ä¤¤¤¿"¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁü¤È¤«¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î´ï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é´ï¤¬ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤½¤Î´ï¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¡Ö´ï¤Î¥Ç¥«¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£ÌÀ°á»Ò¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Þ¤À´ï¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤Ø¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¡©¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´ï¤ò¼«Ê¬¤¬¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ï¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥¢¥¸¥ãÁª¼ê¤ÏÃ¯¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤âÌ¾¾¡Éé¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¢¥¸¥ãÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÎÏÎÌ¤äÁêÀ¤Ê¤É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥¸¥ã¡§¼ê¤¬¹ç¤¦¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤¬¹ç¤¦¿Í¤È¤Î»î¹ç¤À¤«¤éÌ¾¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£°æ¾åµþ»Ò¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤³¤¦Íè¤ë¤«¤é¡¢»°¼êÀè¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤Ã¤ÆÀè¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢µÕ¤ËËÙÅÄ¡ÊÍ´Èþ»Ò¡ËÁª¼ê¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¼ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥±¥ó¥«¤¹¤ê¤ã¤¢¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï"Æ®¤¤"¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ®¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ®¤¤¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥¸¥ã¡§¤è¤¯¡Ö°ú¤½Ð¤·¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ú¤·¤¤»î¹ç¤â¤Ç¤¤Æ¡¢·ã¤·¤¤»î¹ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¶¯¤µ¤òµá¤á¤ë»î¹ç¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼ã¤¤»Ò¤È¤ä¤ë»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Æ®¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Ã¯¤¬Áê¼ê¤Ç¤âÉÝ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¡¢»ä¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤¤ì¤Ð¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç"²ñÏÃ"¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Î´ðÁÃ¡½¡½¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤È¤«¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤«¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ç²ñÏÃ¤·¤è¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥ó¥°¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¸¥ã¡§¤¢¤ë¼ï¡¢¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡ÖÄ¹Í¿Àé¼ï¡¡´ÔÎñº×¡×¤ÇÁê¼ê¤ò¤·¤¿´Ý¤Ã¤¤ê¤Î¿·¿Í¤Ç¤â¡ÊºÌ²êÁó¶õ¡£´ÔÎñº×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¸«¤»¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤Î¤Û¤¦¤ÎÁª¼ê¤À¤È¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢º£Æü¤Ï¤É¤³¤«ÄË¤á¤Æ¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬Ãµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤¤¤¯¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤âÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÌ²êÁó¶õÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥¸¥ã¡§Èà½÷¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²ñÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£Èà½÷¤Ïº£¤Þ¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î£¶Ê¬´Ö¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢ÄË¤¯¤Æ¡¢Èá¤·¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò½é¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Ï¤º¡£¤¿¤Ö¤óÈà½÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï´ÊÃ±¤Ë»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢Èà½÷¤Ï¤¢¤ó¤À¤±Èè¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ä¤ò²¥¤êÂ³¤±¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀº¤âº¬¤â¿Ô¤²Ì¤Æ¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤ëµ¤¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¼¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¿¤Ö¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤È¤â²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¡ü¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°
1970Ç¯9·î25Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ä¹Í¿Àé¼ï¤ËÆ´¤ì¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£1986Ç¯9·î17Æü¡¢½©ÅÄ¸©ÃË¼¯»ÔÂÎ°é´Û¤ÎÂÐËÅÄµÂåÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥À¥ó¥×¾¾ËÜÎ¨¤¤¤ë¡Ö¶Ë°Æ±ÌÁ¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ö¥ëÃæÌîÎ¨¤¤¤ë¡Ö¹öÌçÅÞ¡×¤Ë²ÃÆþ¡£1992Ç¯11·î26Æü¡¢Àîºê»ÔÂÎ°é´Û¤Ç¥Ö¥ëÃæÌî¤Ë¾¡Íø¤·¡¢WWWAÀ¤³¦¥·¥ó¥°¥ë²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£1997Ç¯¡¢Á´½÷¤òÂàÃÄ¤·¡¢¾®Àî¹¨¡Ê¸µÁ´½÷´ë²è¹ÊóÉôÄ¹¡Ë¤È¿·ÃÄÂÎ¡Ø¥¢¥ë¥·¥ª¥ó¡Ù¤òÀßÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢GAEAJAPAN¤Ø¤ÈÆ®¤¤¤Î¾ì½ê¤ò°Ü¤·¡¢2007Ç¯3·î10Æü¡¢OZ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ç§ÄêÌµº¹ÊÌµé½éÂå²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£2022Ç¯12·îËö¡¢OZ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òÂàÃÄ¡£°Ê¹ß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÎÃÄÂÎ¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£165cm¡¢108kg¡£X¡§@ajakonguraken¡¡ Instagram¡§@ajakong.uraken