ÂçÀ¯°¼¡¡Âè£±»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ÇÉÔ°Â¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¡¡É×¤Ï£Ï£Î£Å¡¡£Ï£Ë¡¡£Ò£Ï£Ã£Ë¡¦£Ô£ï£ò£õ
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÀ¯°¼¤¬£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè£±»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£É×¤Ï£Ï£Î£Å¡¡£Ï£Ë¡¡£Ò£Ï£Ã£Ë¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦£Ô£ï£ò£õ¡£
¡¡ÂçÀ¯¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè°ì»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¡¢Êì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢É×¡¦£Ô£ï£ò£õ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ØÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡££²£°£²£µÇ¯¡¢²þ¤á¤Æµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅöÌÌ»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£