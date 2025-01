Perfumeが阿部寛主演映画『ショウタイムセブン』に本人役で出演！「阿部さんならきっとみんなを救ってくれる」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Perfumeの劇映画への出演は、2011年に公開された『モテキ』以来14年ぶり。主題歌「Human Factory -電造人間-」も担当!

映画『ショウタイムセブン』(2月7日より全国公開)の主題歌が、Perfumeの新曲「Human Factory -電造人間 -」に決定。さらに、Perfumeが本人役として作品にも出演することが明らかとなった。

夜7時、爆破犯からの1本の電話で始まる犯人との独占緊急生中継。爆弾が仕掛けられたテレビ局、交渉役に指名されたのは元人気キャスターの折本眞之輔(阿部寛)。犯人の正体と本当の目的とは? なぜ折本が指名されたのか――?

■Perfumeが“命懸けの生放送”に巻き込まれる…!? 主題歌入り最新映像が公開!

阿部寛がキャリア40年にして初のキャスター役を演じ、突如番組の生放送中に訪れる爆破事件という、唯一無二のシチュエーションで描かれるリアルタイムサスペンスエンタテインメント『ショウタイムセブン』。

このたび、本作の主題歌が、Perfumeの新曲「Human Factory -電造人間-」に決定した。

さらに、Perfumeの3人は、本作に本人役として出演することも決定! 劇映画への出演は2011年に公開された『モテキ』以来、14年ぶりの出演となる。

主題歌「Human Factory -電造人間-」は、劇中で阿部寛演じる主人公・折本が自身の意思に反したところで大事件に巻き込まれていく姿と通じる内容。楽曲の振付では、飼いならされた猫を「猫がネクタイを締める振付」で表現しているという。

同時に解禁となった主題歌入り最新映像は、警告音が鳴り響く緊張感あるシーンからスタート。生放送中に爆弾テロ犯と交渉を続けるも徐々に極限状態に追い込まれる豪華キャストたちに加えて、普段どおりにパフォーマンスを披露するPerfumeの姿も。“違和感”を感じさせるこの強烈なカットの意味とは? そして、生放送=ショウタイムが迎える、衝撃の結末とは!?

なお、Perfumeの3人が劇中で実際に着用した衣装の展示も決定。全国3ヵ所の劇場での実施となる。

【Perfume着用衣装展示】

01/11(土)~01/21(火) 埼玉・MOVIXさいたま

01/25(土)~02/11(火・祝) 広島・広島バルト11

02/14(金)~03/02(日) 愛知・ミッドランドスクエア シネマ

映画情報

『ショウタイムセブン』

2月7日(金)全国公開

出演:阿部寛

竜星涼 生見愛瑠

前原瑞樹 平原テツ 内山昂輝 安藤玉恵 平田満

井川遥 吉田鋼太郎

監督/脚本:渡辺一貴

原作:The film “The Terror, Live” written and directed by Kim Byung-woo, and produced and distributed by Lotte CultureWorks Co., Ltd. and Cine2000

主題歌:Perfume 「Human Factory -電造人間-」

配給:松竹 アスミック・エース

(C)2025『ショウタイムセブン』製作委員会

映画『ショウタイムセブン』作品サイト

https://showtime7.asmik-ace.co.jp

Perfume OFFICIAL SITE

https://www.perfume-web.jp