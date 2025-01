40¿ÍÄ¶¤Î¼ã¤­¸¶ÀÐ¤¬½¸·ë¡ªÂçºå·Ý½ÑÂç³Ø ÉñÂæ·Ý½Ñ³Ø²Ê ³Ø³°¸ø±é¡ÁÁ°³Ø²ÊÄ¹ÉÍÈª¸­µÈÄÉÁ±¡Á¡Ø¿¿ÅÄÉ÷±ÀÏ¿¡Ù

大阪芸術大学舞台芸術学科は、を2025年3月15日(土)・3月16日(日)に「大阪芸術大学 舞台芸術学科 学外公演〜前学科長浜畑賢吉追善〜『真田風雲録』」を上演します。

大阪芸術大学 舞台芸術学科 学外公演〜前学科長浜畑賢吉追善〜『真田風雲録』

大阪芸術大学舞台芸術学科は、を2025年3月15日(土)・3月16日(日)に「大阪芸術大学 舞台芸術学科 学外公演〜前学科長浜畑賢吉追善〜『真田風雲録』」を上演。

大阪芸術大学 舞台芸術学科教授、南河内万歳一座の内藤裕敬演出作品で、3回生有志の演者、スタッフ総勢40名を超える規模で贈る若さ溢れる群像劇です。

また、長年学科長を務め昨年御逝去された浜畑賢吉先生への追善公演です。

【あらすじ】

関ヶ原の戦いで親を失った4人の少年少女が、敗残兵や超能力を持つ少年・佐助と出会うところから始まります。

彼らは成長し、大坂の陣で真田幸村の部隊に加わり、戦いに挑むことになるのだが…。

【公演概要】

大阪芸術大学 舞台芸術学科 学外公演

〜浜畑賢吉追善〜

『真田風雲録』

原作 :福田善之

芸術監督 :山本健翔

構成・演出:内藤裕敬

作曲・編曲:中村康治

歌唱指導 :村井幹子

振付 :栗原めぐみ

演出補佐 :林英世 阪上洋光

出演 :大阪芸術大学舞台芸術学科演技演出コース・

ミュージカルコース・ポピュラーダンスコース

スタッフ :舞台音響効果コース・舞台照明コース・舞台美術コース

日時:2025年3月15日(土) 17:00/3月16日(日) 13:00

両公演とも、終演後、教員による個別学科紹介を実施予定

会場:SkyシアターMBS 大阪市北区梅田3-2-2 JPタワー大阪6F

(JR「大阪駅」西口すぐ)

※受付開始:開演の1時間前・開場:開演の30分前

※全席指定席

※未就学児童のご入場はご遠慮ください

※車椅子利用のお客様は下記の問い合わせ先にご連絡ください

※途中休憩あり

※上演時間:約3時間

【チケット】

高校生以下の方とその保護者は何名でも無料:予約受付中

予約ページ: https://t.livepocket.jp/t/svoqr

一般予約:2025年1月20日10時発売開始

前売1,000円/当日1,500円

取扱 :チケットぴあ https://t.pia.jp/stage/ Pコード:530-968

SkyシアターMBS「ミルデ!」オンラインチケット https://eplus.jp/milude/

【指導教員】

ミュージカルコース :村井幹子・阪上洋光

演技演出コース :山本健翔・内藤裕敬・林英世

ポピュラーダンスコース:栗原めぐみ

舞台美術コース :柴田隆弘・加藤登美子・尼川ゆら・中辻一平・倉岡智一

舞台音響効果コース :森正人

舞台照明コース :野田雄大

【スタッフ】

舞台監督 :長島充伸

振付補佐 :黒田都華

演出補佐 :丸山文弥

制作 :中村康治 合同会社尾崎商店

美術・衣装:大阪芸術大学舞台芸術学科舞台美術コース

音響効果 :大阪芸術大学舞台芸術学科舞台音響効果コース

照明 :大阪芸術大学舞台芸術学科舞台照明コース

【主催】

学校法人塚本学院 大阪芸術大学 舞台芸術学科

