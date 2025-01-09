Í½È÷¹»¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×ÊÄº¿¼õ¤±³Ø¸¦HD¤¬¼õ¸³À¸¤òµßºÑ»Ù±ç¤Ø¡¡Ìµ½þ»ØÆ³¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼«½¬¼¼¤Î³«Êü¤Ê¤É¡Ö°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¡×
Í½È÷¹»¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÄº¿¤ò¼õ¤±¼õ¸³À¸¤é¤ØµßºÑ»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤¬¼õ¸³¥·¡¼¥º¥óÄ¾Á°¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç³Ø¸¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢»Ò²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö³Ø¸¦¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤Ç¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¼õ¸³À¸¤é¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¤«¤éÌµÎÁ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ìµ½þ¤Ç¤Î»ØÆ³¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼«½¬¼¼¤Î³«Êü¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤Î¹Ö»Õ¤é¤Ø¤â¶µ°é´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤Î¾Ò²ð¤äÄó°Æ¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤Ë¤ÏÌó130¿Í¤Î¼õ¸³À¸¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢³Ø¸¦¤Ï¡Ö¶µ°éµ¡²ñ¤ò¼é¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×1·î8ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë