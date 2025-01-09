Ç³Èñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë±¿Å¾¤Î¥³¥Ä¤¬¥Ç¡¼¥¿¤Ç¥º¥Ð¥ê¡ª ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï1·î16Æü¤«¤é1¥ê¥Ã¥È¥ë185±ß¤ËµÞÆ
¡¡Ç¯Ëö¤Ë5±ß¾å¤¬¤Ã¤¿¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬¡¢Íè½µ16Æü¤«¤é¤µ¤é¤Ë5±ß¤Û¤É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£À¸³è¤ä»Å»ö¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÂÇ·â¤À¤í¤¦¡£¾¯¤·¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇ³Èñ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
2025Ç¯¤ÏÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥åºÆÍè¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤âÂçÉýÁý¤ÏË¾¤ßÇö¡Ä²®¸¶Çî»Ò¤µ¤ó¤¬Àâ¤¯¡ÖÀ¸³è¼Ô¤Î¿´¹½¤¨¡×
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¤ä·ÚÌý¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ëÀÐÌý¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÏÀè·î23Æü¤Ë180.6±ß¡£Á°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ìµ¤¤Ë4.8±ß¾å¾º¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤áÀÐÌý¸µÇä¤ê¤Ë»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÊä½õ¶â¡×¤¬¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê5±ß¤Û¤É½Ì¾®¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÊä½õ¶â¤¬Íè½µ16Æü°Ê¹ß¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤µ¤é¤Ë5±ß¤Û¤É½Ì¾®¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê185±ßÄøÅÙ¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ç1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê10±ß¤â¤ÎµÞÆ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¥Ä¥¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Êä½õ¶â¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¤µ¤é¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï¤â¤Ã¤È¹âÆ¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±µÞÆ¤¹¤ë¤È¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÇ³Èñ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢Ç³Èñ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤è¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²£ÅÄ¹¸»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¶õµ¤°µÉÔÂ¤Ï¹âÂ®¤ÇÌó5%¥À¥¦¥ó
¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇ³Èñ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¾å¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤Ç¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç´õË¾¤¹¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Å¬ÀµÃÍ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢É¬¤º¶õµ¤¤ò½¼Å¶¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥¿¥¤¥ä¶¨²ñ¤ÏËèÇ¯¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©ÉÍÌ¾¸Ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¿¥¤¥äÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤Ç¡¢¥¿¥¤¥äÀ°È÷ÉÔÎÉ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦»ö¸Î¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï56²óÌÜ¤À¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥äÅÀ¸¡¤ò¼õ¤±¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ï71Âæ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥¿¥¤¥ä¤ÎÀ°È÷ÉÔÎÉ¤Ï28Âæ¤Ç¡¢ÉÔÎÉ¸¶°ø¤Ï¡Ö¶õµ¤°µÉÔÂ¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î25Âæ¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î35¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯¤è¤ê13¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤Ë3Âæ¤Ë1Âæ¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±²ñ¤Ï4·î8Æü¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤ÎÆüÄø¤ÇÁ´¹ñ6¥«½ê¤Ç¤âÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤Î¤Û¤«¡¢²ßÊª¼Ö¤äÆÃ¼ï¼Ö¤âÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ö¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¶õµ¤°µÉÔÂ¡×¤¬¥¿¥¤¥äÀ°È÷ÉÔÎÉ¤Î1°Ì¤À¡Ê¾èÍÑ¼Ö22¡ó¡¢²ßÊª¼Ö63¡ó¡¢ÆÃ¼ï¼Ö100¡ó¡Ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ö¼ï¤òÌä¤ï¤º¡Ö¶õµ¤°µÉÔÂ¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£
¡Ö¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤¬Äã¤¤¤È¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¤¿¤ï¤ó¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÅ¾¤¬¤êÄñ¹³¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ç³Èñ¤¬°²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Å¬Àµ¶õµ¤°µ¤è¤êÌó0.5µ¤°µÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç2000Õ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿Ç³Èñ°²½ÈæÎ¨¤ò»î»»¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç2.5¡ó¡¢¹Ù³°¤Ç4.3¡ó¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç4.8¡ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÇ³Èñ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¾¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤¬16Æü°Ê¹ß¤Î1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê185±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢4.6¡Á8.9±ß¤Û¤É¹â¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤À¤È¡¢·×»»¾å¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë195±ß¶á¤¤¥¬¥½¥ê¥ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ê¤ëº£¸å¤ÎÊä½õ¶â½Ì¾®¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°½Ò¤ÎÅÀ¸¡¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¶õµ¤°µÉÔÂ¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤Þ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¤«¤é¡¢¥¬¥½¥ê¥óµÞÆ¤Îº£¡¢²þ¤á¤Æ¶õµ¤°µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡£
¡ÖÅ¬Àµ¶õµ¤°µ¤Ï¡¢¹ñ»º¼Ö¤Ê¤é±¿Å¾ÀÊ¥É¥¢¤Î³«¸ýÉô¤Ê¤É¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥«¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤Ê¤É¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌµÆñ¡£¤¿¤È¤¨¥»¥ë¥Õ¼°¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥äÍÑ¤Î¶õµ¤½¼Å¶µ¡¤¬ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ëÆüÃæ¤Ê¤É¤Ë¶õµ¤°µ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´õË¾¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÀ¸¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤¬Äã¤¤¤È¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¿¥¤¥ä¤¬¥Ð¡¼¥¹¥È¤·¤ÆÌ¿¤Î´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·î1²ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×
¢£12ÉÃ¼þ´ü¤Î²Ã¸ºÂ®¤ÇÌó1.5%°²½
¡¡¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¾ÃÈñ¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÅìµþÅÔ¿´Éô¤Ç¤ÎÁö¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¾ì¹ç¡¢È¯¿Ê»þ¤ËºÇ¤âÂ¿¤¤38¡ó¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£2ÈÖÌÜ¤Ï½ä¹Ò»þ¤Ç35¡ó¡£°Ê²¼¡¢Ää»ß»þ19¡ó¡¢¸ºÂ®»þ8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¤âÇ³Èñ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤ëÁö¤êÊý¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡£Áö¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¡¢½Ö´ÖÅª¤ÊÇ³Èñ¤Ï°²½¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥à¥À¤Ê²ÃÂ®¤äµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£³¹ÃæÁö¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·Àè¤Î¸òÄÌ¾õ¶·¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢Ï©¾åÃó¼Ö¤ä¹©»ö¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ä¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼êÁ°¤Ç¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿®¹æ¤¬ÀÄ¤«¤é²«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤Ç¿®¹æ¤òÆÍÇË¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤¬¡¢Ç³Èñ¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÖ¿®¹æ¤Ç»ß¤Þ¤ë¤È¤¤ÏÁá¤á¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÎ¥¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¤òÍÑ¤¤¤Æ¸ºÂ®¤¹¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¡£¥«¡¼¥Ö¤ÎÁ°¤â¡¢¿ÊÆþÁ°¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÌá¤·¡¢ÂÆÀ¤ÇÁö¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¯¿Ê»þ¤Ï¤è¤¯¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê²ÃÂ®¡×¤¬ÍýÁÛ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê²ÃÂ®¤ò¡È¤æ¤Ã¤¯¤ê²ÃÂ®¡É¤È¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Äã¤¤¥®¥¢¤ÇÄ¹¤¯Áö¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÇ³Èñ¤Ï°²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤éÂ¤òÎ¥¤·¤¿¤é¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¾õÂÖ¤Î²ÃÂ®¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¡¢³ê¤é¤«¤Ê²ÃÂ®¤ÇÁá¤á¤Ë½ä¹ÒÂ®ÅÙ¤ËÆ³¤¤¤Æ¡¢°ìÄêÂ®ÅÙ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê²ÃÂ®¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÇÓµ¤ÎÌ2500Õ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç»þÂ®80¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ü¡Ý5¥¥í¤Î²Ã¸ºÂ®¤ò¤·¤ÆÇ³Èñ¤Î°²½ÈæÎ¨¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Â®ÅÙ°ìÄê¤Î¾ì¹ç¤ò¡Ö1¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢18ÉÃ¼þ´ü¤Ç²Ã¸ºÂ®¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÇ³Èñ¤¬1.20¡ó°²½¡¢12ÉÃ¼þ´ü¤Î¾ì¹ç¤Ï1.48¡ó¤È¤è¤ê°²½¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤²Ã¸ºÂ®¤¬Ç³Èñ¤ò°¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾è¤êÊý¤¬ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¶áµ÷Î¥»ÈÍÑ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2¡Á3¥¥íÀè¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ø¤ÎÇã¤¤Êª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ò¶¡¤Î³Ø¹»¤ä½Î¤Ø¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤Ê¤É¡£¤â¤·¤½¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ê¤éÇ³Èñ¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤ÈÅÅµ¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ç¤Î¶áµ÷Î¥°ÜÆ°¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅÅµ¤¤ÇÏÅ¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤Û¤É¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¶áµ÷Î¥¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤È»È¤¤Ê¬¤±¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¤È¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£²ÙÊª10¥¥íÊ¬¤Î·ÚÎÌ²½¤Ç1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê0.2¥¥í²þÁ±
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡£
¡Ö²áÅÙ¤Ê¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ÏÇ³Èñ¤ò°¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ò²æËý¤·²á¤®¤ë¤Î¤Ï·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¤Î¤Ç°ÂÁ´±¿Å¾¤òË¸¤²¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê²¹ÅÙÀßÄê¤ò¿´³Ý¤±¤Ä¤Ä¡¢Åß¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤è¤ê¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥¯¤ËÀÑ¤ó¤ÀÍ¾·×¤Ê²ÙÊª¤Ï¡¢Ç³Èñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡£ÆüËÜ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ï10¥¥í·ÚÎÌ²½¤Ç¤¤ë¤È¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê0.2¥¥í¤ÎÇ³Èñ²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Ï¥È¥é¥ó¥¯¤ËÀÑ¤ß¤ÃÊü¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤¤½ª¤¨¤¿¤é¼«Âð¤äÊªÃÖ¤Ê¤É¤Ë¼ýÇ¼¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÙÊª¤Î½Å¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶õµ¤Äñ¹³¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤ÇÇ³Èñ¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï³°¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÇ³Èñ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡È¥Á¥êÀÑ¤â¡É¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä²þÁ±¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç³Èñ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê15¥¥íÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿Ç³Èñ¤¬¡¢20¥¥íÄøÅÙ¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡£