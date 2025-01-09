¡Ö¥¬¥ó¥À¥àW EW¡×¤è¤ê¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º¡ÊEWÈÇ¡Ë¥ëー¥»¥Ã¥ÈÁõÈ÷¡×¤¬GFFMC¤ËÅÐ¾ì¡ª1·î10Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï3¤Ä¤Î¥Ð¥¹¥¿ー¥·ー¥ë¥É¤Î¹çÂÎ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈô¹Ô·ÁÂÖ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ
1·î10Æü16»þ ¼õÃí³«»Ï
7·î È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§41,800±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º¡ÊEWÈÇ¡Ë¡¿¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º¡ÊEWÈÇ¡Ë¥ëー¥»¥Ã¥ÈÁõÈ÷¡×¤ò7·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£1·î10Æü16»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ç¼õÃí¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï41,800±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW Endless Waltz¡Ù¤è¤ê¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º¡ÊEWÈÇ¡Ë¡×¤òGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE¡ÊGFFMC¡Ë¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¡Ø¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW Endless Waltz ÇÔ¼Ô¤¿¤Á¤Î±É¸÷¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉðÁõ¡Ö¥ëー¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£GFFMC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÈô¹Ô·ÁÂÖ¤ä3¤Ä¤Î¥Ð¥¹¥¿ー¥·ー¥ë¥É¤Î¹çÂÎ¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡ÖGFFMC ¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥¹¥µ¥¤¥º¥Ø¥ë¡ÊEWÈÇ¡Ë¡×¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º