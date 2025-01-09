ÌÀÆü¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡È·ë¡É¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¡ÈæÆÌé¡Éº´ÌîÍ¦ÅÍ¤È¤ÎÀ¸³è¥×¥é¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó
¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè14½µ¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¡©¡×¡ÊÂè70²ó¡Ë¤¬1·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Î·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤ÈæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¡¡ÌÀÆü¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Þ¤À¿È¶á¤Ç¾¯¤·²û¤«¤·¤¤¡ÈÊ¿À®»þÂå¡É¤ò¡¢µÓËÜ²È¡¦º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤¬ÂçÃÀ¤«¤Ä¥æ¡¼¥â¥¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇÉÁ¤¯Ê¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡£¡È¥®¥ã¥ëÊ¸²½¡É¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡Ê±ï¡¦»þÂå¡¦¿Í¡Ë¡É¤ò¼¡¡¹¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¢£Âè70²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡·ë¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤ÈæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤Ï¡¢ÊÝÎ±¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ëº§¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2¿Í¤¬¹Í¤¨¤¿À¸³è¥×¥é¥ó¤ò¿Æ¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£æÆÌé¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ç½é¤á¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ë»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±Ìîµå°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤¿¤È¸À¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Ï¡¢æÆÌé¤¬ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢·ë¤Ë±ÉÍÜ»Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Î·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤ÈæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¡¡ÌÀÆü¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Þ¤À¿È¶á¤Ç¾¯¤·²û¤«¤·¤¤¡ÈÊ¿À®»þÂå¡É¤ò¡¢µÓËÜ²È¡¦º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤¬ÂçÃÀ¤«¤Ä¥æ¡¼¥â¥¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇÉÁ¤¯Ê¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡£¡È¥®¥ã¥ëÊ¸²½¡É¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡Ê±ï¡¦»þÂå¡¦¿Í¡Ë¡É¤ò¼¡¡¹¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡·ë¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤ÈæÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤Ï¡¢ÊÝÎ±¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ëº§¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2¿Í¤¬¹Í¤¨¤¿À¸³è¥×¥é¥ó¤ò¿Æ¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£æÆÌé¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ç½é¤á¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ë»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±Ìîµå°Ê³°¤Î»Å»ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤¿¤È¸À¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Ï¡¢æÆÌé¤¬ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢·ë¤Ë±ÉÍÜ»Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£