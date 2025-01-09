８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７３．３２ドル（－０．９３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７２．４ドル（＋７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０４５．２セント（＋０．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．２５セント（－６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．００セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８７．５０セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．３９（－１．８９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７３．３２ドル（－０．９３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７２．４ドル（＋７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０４５．２セント（＋０．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．２５セント（－６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．００セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８７．５０セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．３９（－１．８９）
出所：MINKABU PRESS