・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７３．３２ドル（－０．９３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６７２．４ドル（＋７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０４５．２セント（＋０．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３６．２５セント（－６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５４．００セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９８７．５０セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９７．３９（－１．８９）

出所：MINKABU PRESS