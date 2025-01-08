宇多田ヒカルの写真集発売　鈴木親や森山大道、ホンマタカシなど写真家9人が撮影

New Galleryが、宇多田ヒカルの6年ぶりとなる全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」の写真集「NINE STORIES」を3月21日に刊行する。1月8日から、HIKARU UTADA Official Store、New Gallery Store、Amazon、他取り扱いECサイトで予約を受け付けている。また、3月7日から30日までの期間、New Galleryで同写真集の写真展も開催する。

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「NINE STORIES」は、アメリカ出身の小説家 J.D.サリンジャーの短編小説から引用し命名。同写真集では、木村和平、鈴木親、細倉真弓、川内倫子、森山大道、John Yuyi、Wing Shya、ホンマタカシ、野口里佳の計9人の写真家を起用し、それぞれが「覗見」「断片」「身体性」「溢光」「関係性」「自己投射」「カレイドスコープ」「同時性」「存在」という9つの視点から、宇多田ヒカルのツアー中のさまざまな事象や風景を切り取った。商品は、9冊がセットになったBOX（1万5000円）と、各写真家の単冊（各2200円）を展開する。

宇多田ヒカルは、2023年12月9日にデビュー25周年を迎え、2024年4月10日に初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」をリリース。6年ぶりとなる全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」では、国内7ヶ所、初の台北公演・香港公演を含め計18公演を行い、約25万人を動員した。

■写真展 概要

会期：2025年3月7日（金）〜3月30日（日）

会場：New Gallery

所在地：東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

開館時間：12:00〜20:00 （予定）

公式サイト

■HIKARU UTADA Official Store

■New Gallery Store

■Amazon