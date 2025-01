モバイル製品は「iPhone」などのスレート(板)型のスマートフォン(スマホ)の登場以前は物理的なQWERTY配列のフルキーボード(以下、物理フルキーボード)を本体に搭載しているモデルが多数リリースされていました。BlackBerryやNokia、Windows Mobieなど、本体に内蔵された小さなキーボードで快適に文字入力ができました。中でも筆者は個人的にかつてウィルコム(当時)からリリースされたシャープ製の「W-ZERO3」を愛用し、パソコン(PC)の代わりに長文入力もこなしていました。



Clicks Keyboard for iPhone 15 Clicks Keyboard for iPhone 15



Clicks Keyboard for iPhone 15をiPhone 15に装着したところ Clicks Keyboard for iPhone 15をiPhone 15に装着したところ



Clicks Keyboard for iPhone 15のUSB-C端子 Clicks Keyboard for iPhone 15のUSB-C端子



キーボード部分。キーは36キー キーボード部分。キーは36キー



日英切替 日英切替



文字入力例 文字入力例



ショートカットの説明 ショートカットの説明



iPhoneの設定からショートカット割り当て例 iPhoneの設定からショートカット割り当て例



スマホリングの利用例 スマホリングの利用例

Clicks Keyboard iPhone16Pro用 (オニキス) Clicks



Clicks Keyboard iPhone16ProMax用 (オニキス) Clicks



Clicks Keyboard iPhone15Pro用 (ロンドンスカイ) Clicks



Clicks Keyboard iPhone15ProMax用 (ロンドンスカイ) Clicks



しかしながら、iPhone以降はキーボードレスで大画面なタッチディスプレイを搭載したスマホが主流となったため、Unihertzなど一部のブランドを除いてキーボード搭載機種はリリースされなくなってしまいました。特に日本の場合は日本語の複雑な入力方法に対応したソフトウェアキーボードによるフリック入力が主流となっているため、物理フルキーボードが不要な人が増えています。それでもモバイルで物理フルキーボードを利用していた人たちにとっては、本体に物理フルキーボードが搭載されているモデルを使いたいニーズが残っていると思っています。また物理フルキーボードを搭載した製品を使ったことのないYZ世代などの人にとっても物理フルキーボード搭載製品は新鮮に感じるようで、今回、そのようなニーズに応えた魅力的な製品がリリースされました。それはイギリス発のモバイルアクセサリーブランド「Clicks」を展開するClicks Technologyから発売された世界初のiPhoneに合体させる一体型モバイルキーボードアクセサリー「Clicks Keyboard」です。Clicks Keyboardはグローバル市場で2024年1月に発売以来、世界140カ国・地域で売上個数が8万個を超え、イギリスをはじめ、アメリカ、カナダ、東南アジアなどで注目されています。そのClicks Keyboardがいよいよ日本でも2024年12月3日(火)に販売を開始しました。日本ではClicksの公式Webサイト( https://www.clicks.tech/jp/ )内の公式Webストアのほか、大手ECサイト「Amazon.co.jp」( https://www.amazon.co.jp/stores/Clicks/page/477A9CCC-0648-48F6-A4C8-C626E1280C7E )にて販売されています。販売されている対応機種はiPhone 16シリーズおよびiPhone 15シリーズ、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Maxとなっており、価格(金額はすべて税込)はオープンながら希望小売価格および公式Webストアにおける価格ではiPhone 16・iPhone 16 Pro・iPhone 15・iPhone 15 Pro・iPhone 14 Pro用が21,700円、iPhone 16 Plus・iPhone 16 Pro Max・iPhone 15 Plus・iPhone 15 Pro Max・iPhone 14 Pro Max用が24,800円となっています。カラーはiPhone 16・iPhone 16 Plus用がOnxyのみの1色、iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Max用がOnxyおよびSpice、Surfの3色、iPhone 15・iPhone 15 Plus用がRoyal InkおよびMiami Beachの2色、iPhone 15 Pro・iPhone 15 Pro Max用がLondon SkyおよびBumble Bee、Royal Ink、Miami Beachの4色、iPhone 14 Pro・iPhone 14 Pro Max用がLondon SkyおよびBumble Beeの2色です。今回、ClicksよりiPhone 15用のサンプルを提供いただきましたので使い勝手などを紹介したいと思います。Clicks Keyboardはケースに物理フルキーボードが内蔵されており、iPhoneにケースとして装着することによってiPhoneで物理フルキーボードによる入力が可能になる製品です。また物理フルキーボードによる入力を行うためには専用の「Clicks Keyboard」アプリ(以下、Clicks Keyboardアプリ)をインストールしてケースに搭載されているLightningまたはUSB-Cのプラグを挿すことで利用ができます。またBluetoothなどの無線は利用しませんため、Clicks Keyboardにはバッテリーは搭載されておらず、Clicks Keyboardを装着した状態でiPhoneの充電を行うにはClicks KeyboardのUSB-C端子から行う形となるほか、MagSafeにも対応しています。なお、Clicks KeyboardのUSB-C端子はデータ転送やパススルー充電にも対応しているので、Clicks Keyboardを装着したまま、通常のiPhoneと同じように使えます。物理フルキーボードはBlackBerryや物理フルキーボード搭載のAndroidスマホに携わったスタッフが開発していることもあり、秀逸なキータッチになっています。キーコンネーションによりテンキーや記号などの入力もやりやすくなっており、日英切替やソフトキーボードの表示もキーより可能で、バックライトキーとキーボードの明るさ調整によって暗い場所でも快適に使えます。キーボードはショートカットに対応しています。CMDキーと組み合わせることで各種操作が可能です。またユニークな機能としてiPhoneのショートカット機能をキーボード上で実現することができます。例えば、iPhoneの設定のショートカットキーで「I」にアプリInstagramを割り当てると、Clickキーを押しながら「I」をダブルクリックするとInstagramが起動します。各キーにアプリを割り当てれば、アプリの起動がホーム画面に戻らず可能になるため、アプリの切り替えが簡単にできます。一方で欠点としては本体の下部にキーボードが追加されるスタイルでiPhoneが長くなるため、キーボードの入力が不安定に感じる点です。そのため、筆者は対策としてClicks Keyboardの背面にシール型のスマホリングを2個付けて両手の親指入力を安定させるようにしています。その他にもMagSafe対応のスマホをホールドできる製品でも有効かと思います。Clicks Keyboardはかつて物理フルキーボード搭載のモバイル製品を利用していた人にとっては画期的な製品と思われます。ソフトキーボードや音声入力の時代ではありますが、キーの感触を楽しみながら文字入力できるClicks Keyboardを利用すると、iPhoneが新しいデバイスに感じることができます。興味がある人は是非購入を検討してみてください。アプリ名:Clicks Keyboard価格:無料カテゴリー:ユーティリティ開発者:Clicks Technology Ltdバージョン:1.4互換性:iOS 16.1以降またはvisionOS 1.0以降が必要です。App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id6466761655?mt=8

記事執筆:伊藤浩一

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・エスマックス(S-MAX)・Clicks Keyboard case: transform your iPhone with buttons