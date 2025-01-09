Èþ±´¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏËÌ³¤Æ»Âîµå³¦¤Î¡È¸×¤Î·ê¡É¡ÄÌÜ»Ø¤¹¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤í¤¦‼¥È¥é¥¤ÊóÃÎ
¡¡¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂîµå¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡ÖÈþ±´¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤ÏËèÇ¯¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÁª¼ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃöÃ«·û¶³´ÆÆÄ¡Ê£µ£¹¡Ë¡¢ºÊ¤Î¹á¿¥¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£´¡Ë¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇ®¤¤»ØÆ³¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥á¥¥á¥¤È¾åÃ£¡££²£°£²£µÇ¯¤Ï¡¢Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æº´Æ£Íö¤µ¤ó¡ÊÈþ±´Ãæ±û¾®£¶Ç¯¡Ë¤¬Á´¹ñ¥Û¡¼¥×¥¹ÁªÈ´Âç²ñ¡ÊÃÄÂÎÀï¡¢£³·î£²£¹Æü¤«¤é²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ËÄ©¤à¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤º°ì¿´¤Ë¥é¥±¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·Ç¯¤ËÀÀ¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ¡×¡£Àµ·îµ¤Ê¬¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ã¤¨¡¢Èþ±´¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁá¤¯¤âËÜµ¤¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£°£³Ç¯½Õ¡¢Á°¿È¤Î¾¯Ç¯ÃÄ¤òÊìÂÎ¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤¬È¯Â¡£ÃöÃ«´ÆÆÄ¤Ï»Ô¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÊ¡¦¹á¿¥¥³¡¼¥Á¤ÎÊì¹»¡¦°°Àî¼Â¹â¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Á¡¼¥à¤òË¬¤Í¤ÆÎý½¬ÆâÍÆ¤ä»ØÆ³ÊýË¡¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ö»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡×Áª¼ê°éÀ®¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡¼«¤é¤ÎÁª¼ê·Ð¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿È¿ÉüÎý½¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Áª¼ê¤Î¸ÄÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ³Æ¼«¤ÎÀï¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Öµ¤ÉÕ¤¡¢µ²±ÎÏ¡¢³ÎÎ¨¡×¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£½ù¡¹¤Ë·ë²Ì¤¬¸½¤ì¡¢Á´¹ñ¿Ê½Ð¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶¯¹ë¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤ë¤È¡¢³ÆÃÏ¤«¤é¤Î¡È½Ð¤²¤¤¤³¡É¤¬Áý²Ã¡£ËÌ¸«¡¢¶üÏ©¡¢È¡´Û¤Ê¤É¤ÎÂ¾¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤«¤éÁª¼ê¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ËÜÆ»Âîµå³¦¤Î¡È¸×¤Î·ê¡É¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀï·¿¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Áª¼ê¤ÏÂÐ±þÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎºßÀÒ¤ÏÃË½÷£±£±¿Í¤ÈÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿ÌîÉö¡Ê¤Õ¤¦¡Ë¤µ¤ó¡ÊÈþ±´Ãæ¡Ë¤Ï£±Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éºòÇ¯£¸·î¤ÎÁ´¹ñÃæ³Ø¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±£±£±·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¥«¥Ç¥Ã¥È¤Ç¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç£¸¶¯¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£²¿ÅÙ¤âÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È£¸¤Ï²áµîºÇ¹â¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÃæÂÎÏ¢¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÆ±£··î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Û¡¼¥×¥¹¤ÎÉô¤ËÂ³¤¡¢£³·î¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥×¥¹ÁªÈ´Âç²ñ¡Ê£µ¿ÍÊÔÀ®¤ÎÃÄÂÎÀï¡ËÆ»ÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²£²Ç¯¤Ë¤Ï¿¿Ìî¤µ¤ó¤é¤È½Ð¾ì¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È£¸¤Ë¿Ê¤ó¤À¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¤À¤±¤ËÌÜÉ¸¤Ï¥Ù¥¹¥È£´¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃæÂÎÏ¢¤Ç¤â¡Ê¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡ËÁ´¹ñ¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡£Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢º£Ç¯¤âÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÀÐ°æ¡¡ËÓ¡Ë