¡Ö´í¸±¤¹¤®¤ë¡ª¡×¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¤¬µÞ²ÃÂ®¤¹¤ë¡È¾×·â¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡É¡ÖÈô¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¤È¥À¥Ö¥ëKO¡Ä ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÂçÀÜ¿¨¤¹¤ë½Ö´Ö
¡Ú¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¡Û¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 0¡Ý2 ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î8Æü¡¿¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÂçÀÜ¿¨¡Ä µÞ²ÃÂ®¤¹¤ë¡È¾×·â¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡É¤Î½Ö´Ö
ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÅÜ¹æ¤¬Èô¤ó¤À¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤È¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¡¦¥ê¥ô¥é¥á¥ó¥È¤¬¸òºø¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÀÜ¿¨¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö1·î8Æü¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëvs¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿20Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ±û¤ÎMF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ë½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢MF¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ±ü¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÍÂ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀª¤¤¤Ï¼å¤¯¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ô¥é¥á¥ó¥È¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥ê¥ô¥é¥á¥ó¥È¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Àè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀª¤¤¤ò»¦¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ÈÀÜ¿¨¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¥Í¤¬·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÜ¿¨¤Î½Ö´Ö¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬°ìÀÆ¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£°ìÊý¥Ô¥Ã¥Á¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤È¥ê¥ô¥é¥á¥ó¥È¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º»î¹ç¤Ï°ì»þÃæÃÇ¤·¤¿¡£
²òÀâ¤ÎÀî¾¡ÎÉ°ì»á¤Ï¥ê¥ô¥é¥á¥ó¥È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÎ¢¤¬½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¾×·â¡¢ÂÇËÐ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢SNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç²ø²æ¤À¤±¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡¢¡¢¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¡×¡ÖÍ¾Íµ¤Ç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ä¤í¤¦¤¬¡×¡Ö¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Ï²óÈò¤Ç¤¤¿¤ä¤í¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï´í¸±¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÈô¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ªÀè¤Ë¥ê¥ô¥é¥á¥ó¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤â»î¹ç¤ËÉüµ¢¡£Î¾Áª¼ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¡Ë