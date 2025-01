英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

bid

別勝法福舛靴茲Δ箸垢襦Α舛鯑世茲Δ箸垢襦謀慘蓮∋遒

◆米亜法舛靴茲Δ箸垢

(名)入札、競売価格

ぁ米亜貌札する、(競売で)値を付ける、(入札などで)競う

ァ米亜法癖未譟ΠЩ△覆鼻砲鮟劼戮

bid:「努力・試み」が基本のイメージ

bidという語は、辞書によっては非常に多くの意味が載っている。そのため、混乱してしまっていた人がいるかもしれないが、覚えておくべきは上記の意味だ。

中でも特によく使われるのが,痢屐福舛靴茲Δ箸垢襦Α舛鯑世茲Δ箸垢襦謀慘蓮∋遒漾廚箸いΠ嫐。まずは、これを押さえよう。また、これが動詞になったのが△琉嫐だ。

い呂匹舛蕕眛札や競売に関する文脈で使われる。入札も結局は「〜を得ようとする試み」と考えれば、´△琉嫐との関連性が見えるだろう。転じて「競売価格」や「値を付ける」の意味でも使われる。

この他、ァ屐癖未譟ΠЩ△覆鼻砲鮟劼戮襦廚箸いΠ嫐もある。この意味では、farewell(別れ)を後ろに続けてbid farewell(別れを告げる)の形で使うことが多い。

最後に、活用について押さえておこう。bid-bid-bidという活用が基本だが、特にイ琉嫐ではbid-bade-biddenという形が使われることもある。

福舛靴茲Δ箸垢襦Α舛鯑世茲Δ箸垢襦謀慘蓮∋遒

The governor signed the bill in a bid to cut carbon emissions.

知事は二酸化炭素の排出を抑えるためにその法案に署名した

◆ ,琉嫐ではbid to do 〜(〜しようとする試み)、bid for 〜(〜を得ようとする試み)という主に2つのパターンがある。特にin a bid to do 〜の形で使うと「〜しようとして、〜するため」という意味を表す

The award ceremony was moved up from 9 p.m. to 8 p.m. in a bid to attract more viewers.

視聴者を増やすため、授賞式は9時から8時に繰り上げられた

Peter Johnson announced his bid to become the party’s next leader.

ピーター・ジョンソンは次期党首への立候補を表明した

◆ 文脈によっては「立候補、出馬」といったニュアンスになる

His bid for re-election was not successful.

彼は再選を目指したが、失敗に終わった

He lost his bid for a no-hitter when Turner singled in the ninth inning.

9回にターナーにヒットを打たれて、彼はノーヒットノーランを達成できなかった

〜しようとする

Albert Perez is bidding to be mayor again.

アルバート・ペレスは再び市長になろうとしている

入札、競売価格

He had the highest bid at $18,000.

〔競売で〕彼が1万8千ドルで最も高い値を付けた

◆ これと関連してhighest bidder(最高入札者)を覚えておこう

Ellen made a bid of $1.2 million for the old painting.

エレンはその古い絵画に120万ドルの値を付けた

◆ make/place a bid of... for/on 〜で「〜に…の値を付ける」

We submitted a bid for the construction contract.

私達は、その建設契約への入札を提出した

They have decided to accept a takeover bid from their rival.

彼らはライバル会社からの株式公開買い付けを受け入れた

◆ takeover bidで「株式公開買い付け(略してTOB)」。takeoverは「乗っ取り」

入札する、(競売で)値を付ける、(入札などで)競う

I bid $450 for the rare stamp.

私はその珍しい切手に450ドルの値を付けた

Three cities are bidding to host the next Olympic Games.

次の五輪の開催をめぐって3都市が争っている

ァ癖未譟ΠЩ△覆鼻砲鮟劼戮

She bade farewell to us.

彼女は私達に別れを告げた

◆ bade us farewellという形も使われる。bid good night(お休みの挨拶をする)など、「別れ」以外に使うのは古めかしい表現

※本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。