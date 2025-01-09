¡Ú5Ê¬¤Ç±Ñ¸ìÎÏ¥¢¥Ã¥×¡Û±Ñ¸ì¥Ë¥å¡¼¥¹ÉÑ½Ð¤Î¡Èin a bid¡É¤Ã¤Æ¤É¤¦¸À¤¦°ÕÌ£¡©
±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬Ë¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿¤¯¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¼Ô¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤ëËÜ¤¬¡ØÏÃ¤¹ÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯5Ê¬´Ö±ÑÃ±¸ì¡Ù¤À¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê²ñÏÃ¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÉ½¸½¤Þ¤Ç¡¢¿ôÀé¤ËµÚ¤ÖÎãÊ¸¤ò²»À¼¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¡£¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°ÎÏ¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢±Ñ»ú¿·Ê¹ÊÔ½¸Ä¹¤ò10Ç¯°Ê¾åÌ³¤á¤ë¹â¶¶ÉÒÇ·»á¡£°ìÈÌÅª¤Ê±ÑÃ±¸ì½¸¤Ë¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡×¤ä¡Ö¼ÂºÝ¤Î»È¤ï¤ìÊý¡×¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏËÜ½ñ¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÌ¾¡Ë¡Ê¡Á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¦¡Á¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡ËÅØÎÏ¡¢»î¤ß
¢¡ÊÆ°¡Ë¡Á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë
£¡ÊÌ¾¡ËÆþ»¥¡¢¶¥Çä²Á³Ê
¤¡ÊÆ°¡ËÆþ»¥¤¹¤ë¡¢¡Ê¶¥Çä¤Ç¡ËÃÍ¤òÉÕ¤±¤ë¡¢¡ÊÆþ»¥¤Ê¤É¤Ç¡Ë¶¥¤¦
¥¡ÊÆ°¡Ë¡ÊÊÌ¤ì¡¦°§»¢¤Ê¤É¡Ë¤ò½Ò¤Ù¤ë
bid¡§¡ÖÅØÎÏ¡¦»î¤ß¡×¤¬´ðËÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡bid¤È¤¤¤¦¸ì¤Ï¡¢¼½ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î°ÕÌ£¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ï¾åµ¤Î°ÕÌ£¤À¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¤Î¡Ö¡Ê¡Á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¦¡Á¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡ËÅØÎÏ¡¢»î¤ß¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò²¡¤µ¤¨¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤¬Æ°»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¢¤Î°ÕÌ£¤À¡£
¡¡£¤¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆþ»¥¤ä¶¥Çä¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸Ì®¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡£Æþ»¥¤â·ë¶É¤Ï¡Ö¡Á¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¡×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡¢¤Î°ÕÌ£¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Å¾¤¸¤Æ¡Ö¶¥Çä²Á³Ê¡×¤ä¡ÖÃÍ¤òÉÕ¤±¤ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢¥¡Ö¡ÊÊÌ¤ì¡¦°§»¢¤Ê¤É¡Ë¤ò½Ò¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢farewell¡ÊÊÌ¤ì¡Ë¤ò¸å¤í¤ËÂ³¤±¤Æbid farewell¡ÊÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡Ë¤Î·Á¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡£bid-bid-bid¤È¤¤¤¦³èÍÑ¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ïbid-bade-bidden¤È¤¤¤¦·Á¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ê¡Á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¦¡Á¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡ËÅØÎÏ¡¢»î¤ß
The governor signed the bill in a bid to cut carbon emissions.
ÃÎ»ö¤ÏÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎË¡°Æ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿
¢¡ ¡¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ïbid to do ¡Á¡Ê¡Á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¡Ë¡¢bid for ¡Á¡Ê¡Á¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦¼ç¤Ë2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ëin a bid to do ¡Á¤Î·Á¤Ç»È¤¦¤È¡Ö¡Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¡Á¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÉ½¤¹
The award ceremony was moved up from 9 p.m. to 8 p.m. in a bid to attract more viewers.
»ëÄ°¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ï9»þ¤«¤é8»þ¤Ë·«¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿
Peter Johnson announced his bid to become the party¡Çs next leader.
¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¼¡´üÅÞ¼ó¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿
¢¡ Ê¸Ì®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÎ©¸õÊä¡¢½ÐÇÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë
His bid for re-election was not successful.
Èà¤ÏºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿
He lost his bid for a no-hitter when Turner singled in the ninth inning.
9²ó¤Ë¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢Èà¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¢ ¡Á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë
Albert Perez is bidding to be mayor again.
¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ú¥ì¥¹¤ÏºÆ¤Ó»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
£ Æþ»¥¡¢¶¥Çä²Á³Ê
He had the highest bid at $18,000.
¡Ì¶¥Çä¤Ç¡ÍÈà¤¬1Ëü8Àé¥É¥ë¤ÇºÇ¤â¹â¤¤ÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿
¢¡ ¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¤Æhighest bidder¡ÊºÇ¹âÆþ»¥¼Ô¡Ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦
Ellen made a bid of $1.2 million for the old painting.
¥¨¥ì¥ó¤Ï¤½¤Î¸Å¤¤³¨²è¤Ë120Ëü¥É¥ë¤ÎÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿
¢¡ make/place a bid of... for/on ¡Á¤Ç¡Ö¡Á¤Ë¡Ä¤ÎÃÍ¤òÉÕ¤±¤ë¡×
We submitted a bid for the construction contract.
»äÃ£¤Ï¡¢¤½¤Î·úÀß·ÀÌó¤Ø¤ÎÆþ»¥¤òÄó½Ð¤·¤¿
They have decided to accept a takeover bid from their rival.
Èà¤é¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤«¤é¤Î³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿
¢¡ takeover bid¤Ç¡Ö³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊÎ¬¤·¤ÆTOB¡Ë¡×¡£takeover¤Ï¡Ö¾è¤Ã¼è¤ê¡×
¤ Æþ»¥¤¹¤ë¡¢¡Ê¶¥Çä¤Ç¡ËÃÍ¤òÉÕ¤±¤ë¡¢¡ÊÆþ»¥¤Ê¤É¤Ç¡Ë¶¥¤¦
I bid $450 for the rare stamp.
»ä¤Ï¤½¤ÎÄÁ¤·¤¤ÀÚ¼ê¤Ë450¥É¥ë¤ÎÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿
Three cities are bidding to host the next Olympic Games.
¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Î³«ºÅ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ3ÅÔ»Ô¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥¡ÊÊÌ¤ì¡¦°§»¢¤Ê¤É¡Ë¤ò½Ò¤Ù¤ë
She bade farewell to us.
Èà½÷¤Ï»äÃ£¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿
¢¡ bade us farewell¤È¤¤¤¦·Á¤â»È¤ï¤ì¤ë¡£bid good night¡Ê¤ªµÙ¤ß¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÊÌ¤ì¡×°Ê³°¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¸Å¤á¤«¤·¤¤É½¸½
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø5Ê¬´Ö±ÑÃ±¸ì¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£