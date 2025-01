JO1にとって2024年は、成長を実感できる一年だっただろう。『SUMMER SONIC 2024』や『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』をはじめとした、積極的な夏フェスへの出演。『KCON GERMANY 2024』では、初めてのヨーロッパでのパフォーマンスも成功させた。10月2日にリリースされたシングル『WHERE DO WE GO』は、初週54.3万枚を売り上げ、自己最高記録を更新(※1)。結成して5年、まだまだ成長を続ける彼らの、年末年始を振り返っていく。

JO1にとっても、JAM(JO1ファンの呼称)にとっても忘れられないのは、やはり同年12月28日のマリンメッセ福岡での出来事だろう。この日、JO1の東京ドーム単独公演がサプライズで発表されたのだ。メンバーも知らなかったビッグニュースに、SNSには祝福の声が溢れていた。その日の夜にサプライズ発表の様子がJO1の公式SNSに投稿された。

佐藤景瑚の「写真を撮りましょう」の言葉で、ステージ中央に集合するJO1。観客と一緒に写真に写るため、メンバーはそれぞれ自然とモニターが目に入る方向に堅田を向ける。與那城奨が「はい、チーズ!」と写真を撮る合図をすると、突然映像がスタート。メンバーは「何これ?」「マジで知らんぞ」といった声を上げているため、本当にサプライズだったようだ。モニターには、台北、バンコク、ロサンゼルス、ニューヨーク、北京、ソウルとワールドツアーの開催地が記された世界地図のあとに、大きく「追加公演決定!!」の文字が登場。そのあと「ついに」の文字が繰り返され、「JO1&JAM, Are You Ready?」と続く。すると浮かび上がってきたのが、東京ドームを上空から映した映像だった。白岩瑠姫は思わず立ち上がり、河野純喜は両手を掲げてガッツポーズ。川西拓実は驚いたのか、床に仰向けになり天を仰いでいた。会場に駆けつけたJAMからの大歓声に包まれながら、彼らはそれぞれ喜びを噛み締めていく。そして映像の最後には「Go to the TOP! 2025」の文字が。デビュー当時から掲げていた合言葉が、ついに現実になるときが来たのだ。

単独東京ドーム公演のサプライズ発表から2日後、12月30日には『第66回 輝く!日本レコード大賞』(TBS系)へ出演。優秀作品賞を受賞し、Spotifyの2024年「今年最もSNS上でシェアされた楽曲」(Most Shared Song of 2024)1位(※2)となった「Love seeker」を“レコード大賞バージョン”で披露した。リーダーの與那城は、この楽曲を「愛に詰まって愛に愛されて、愛のための愛の曲です」と説明。会場に駆けつけたJAMはもちろんのこと、テレビの前にいる世界中のJAMへ一年間の愛をたっぷりと伝えるかのように、11人は全力でステージを楽しんでいた。間奏では、本来はないダンスブレイクを追加。この場に立てることの喜びや感謝、そしてなによりも、目の前にいる観客を笑顔にしたいという想いが伝わってくる、まさにエンターテイナーなパフォーマンスだった。

そして迎えた、12月31日の『第75回NHK紅白歌合戦』(NHK総合)。ここでも彼らは「Love seeker」を披露。“LOVEハート”を使用した視聴者参加企画が、パフォーマンス中に行われた。パフォーマンスの中でメンバーがLOVEハートを受け渡していき、最終的に誰が持っているのかをリモコンの色ボタンで回答してもらうというもの。番組本番前に放送された『まもなく紅白!今年もすごいぞスペシャル2024』(NHK総合)では、リハーサルで受け渡しに失敗したことを明かしていた彼ら。しかし、本番ではそんなことを感じさせないほど、スムーズにパスが行われていた。投票総数は、なんと55万7437票。2024年の集大成となるパフォーマンスで、JO1は強烈なインパクトを残していた。

2024年を最高な形で終え、2025年の活動詳細が待ちきれなくなっていたであろう年明けの1月3日に、新たなサプライズが届けられた。白岩が、JO1が結成されるきっかけとなったサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』(TBS系/GYAO)でのデビュー公約として掲げていた、自身で制作したオリジナル曲をYouTubeで発表したのだ。タイトルは「FOUR SEASONS」。「人と人とが出会い・別れ・再会を繰り返していく世界線がテーマ」だと白岩は語っている。映像の最後には練習生として夢を追いかけていた過去の白岩が映し出され、その姿は、JO1のメンバーに選んでくれた“国民プロデューサー”への感謝を伝えているようでもあった。

年末年始の短い期間で「Go to the TOP」へ大きく近づいたJO1。ここまでの道のりは、決して平坦ではなかっただろう。結成してからの5年間、誰ひとりとして諦めることなく、一つひとつの壁を乗り越えてきたからこそ、夢に近づいているのだ。そんなJO1の2025年は、メンバープロデュースのソロステージや、LAPONEファミリーでの東京ドーム公演『LAPOSTA 2025』を控えている。その後はワールドツアーへ飛び立ち、先に待つのは4月20日、21日に開催される単独での東京ドーム公演だ。様々なステージを経験し、きっと何倍も成長した彼らに会えるはず。2025年は、何も恐れることなく走り続け、「Go to the TOP! 2025」を体現する一年にしてほしい。JO1が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるはずだから。

(文=鈴木敦美)