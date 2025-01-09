【なだれ注意報】富山県・富山市、魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前5時8分に、なだれ注意報を富山市、魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市、上市町、立山町、入善町、朝日町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】富山県・富山市、魚津市、滑川市、黒部市、砺波市、南砺市などに発表（雪崩注意報）
富山県では、風雪や大雪、竜巻などの激しい突風、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。東部では、高波に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□なだれ注意報【発表】
11日にかけて警戒
■魚津市
□なだれ注意報【発表】
11日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
11日にかけて警戒
■黒部市
□なだれ注意報【発表】
11日にかけて警戒
■砺波市
□なだれ注意報【発表】
11日にかけて警戒
■南砺市
□なだれ注意報【発表】
11日にかけて警戒
■上市町
□なだれ注意報【発表】
11日にかけて警戒
■立山町
□なだれ注意報【発表】
11日にかけて警戒
■入善町
□なだれ注意報【発表】
11日にかけて警戒
■朝日町
□なだれ注意報【発表】
11日にかけて警戒