【次走】ウォーターリヒトは東京新聞杯
スポニチ賞京都金杯2着ウォーターリヒト（牡4＝河内）は東京新聞杯（2月9日）。
同11着ドゥアイズ（牝5＝庄野）は阪神牝馬S（4月12日）へ。G1レーシングが発表。
東京大賞典5着グランブリッジ（牝6＝新谷）はダイオライト記念（3月12日、船橋）。
名古屋大賞典2着ノットゥルノ（牡6＝音無）は佐賀記念（2月6日）。
エプソムC9着後、右前膝裏に熱感が生じ、毎日王冠を見送ったヴェルトライゼンデ（牡8＝池江）はルメートルとの新コンビで日経新春杯（19日、中京）へ。
オーストラリア遠征（ゴールデンイーグル12着）から帰国後、サウジアラビアの1351ターフスプリント（2月22日、キングアブドゥルアジーズ）に予備登録したアスコリピチェーノ（牝4＝黒岩）は検疫に備えて再来週、美浦に帰厩予定。2頭ともにサンデーレーシングが発表。
中日新聞杯5着キングズパレス（牡6＝戸田）は日経新春杯へ。社台レースホースが発表。
りんくうS1着ドンアミティエ（牡5＝今野）は大和S（2月23日、京都）。
サンライズS1着ステークホルダー（牡5＝斎藤誠）はオーシャンS（3月1日、中山）へ。
カペラS9着インユアパレス（牡4＝須貝）は令月S（2月9日、京都）へ。
【3歳次走】
ホープフルS4着ジュタ（牡＝矢作）は若駒S（25日、中京）。
寒椿賞1着ポールセン（牡＝斎藤誠）はヒヤシンスS（2月23日、東京）。
京都新馬勝ちメディテラニアン（牡＝池江）はセントポーリア賞（2月2日、東京）へ。