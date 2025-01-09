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9日午前4時15分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は栃木県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、東海村、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の日光市、宇都宮市、芳賀町、それに壬生町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
水戸市　日立市　笠間市
東海村　石岡市　筑西市
桜川市

□栃木県
日光市　宇都宮市　芳賀町
壬生町

■震度1
□茨城県
常陸太田市　ひたちなか市　常陸大宮市
小美玉市　茨城町　城里町
大子町　土浦市　下妻市
かすみがうら市　鉾田市　五霞町

□栃木県
那須塩原市　塩谷町　足利市
栃木市　佐野市　鹿沼市
小山市　真岡市　下野市
上三川町　益子町　野木町
高根沢町　栃木那珂川町

□福島県
白河市　田村市　棚倉町
矢祭町　玉川村　いわき市
福島広野町　楢葉町　大熊町
浪江町

□群馬県
沼田市　前橋市　桐生市
伊勢崎市　太田市　館林市
渋川市　みどり市　板倉町
千代田町　大泉町　邑楽町

□埼玉県
行田市　加須市　久喜市
蓮田市　幸手市　白岡市
宮代町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。