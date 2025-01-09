茨城県、栃木県で最大震度2の地震 茨城県・水戸市、日立市、笠間市、東海村、石岡市、筑西市、桜川市
9日午前4時15分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は栃木県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、東海村、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の日光市、宇都宮市、芳賀町、それに壬生町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
水戸市 日立市 笠間市
東海村 石岡市 筑西市
桜川市
□栃木県
日光市 宇都宮市 芳賀町
壬生町
■震度1
□茨城県
常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市
小美玉市 茨城町 城里町
大子町 土浦市 下妻市
かすみがうら市 鉾田市 五霞町
□栃木県
那須塩原市 塩谷町 足利市
栃木市 佐野市 鹿沼市
小山市 真岡市 下野市
上三川町 益子町 野木町
高根沢町 栃木那珂川町
□福島県
白河市 田村市 棚倉町
矢祭町 玉川村 いわき市
福島広野町 楢葉町 大熊町
浪江町
□群馬県
沼田市 前橋市 桐生市
伊勢崎市 太田市 館林市
渋川市 みどり市 板倉町
千代田町 大泉町 邑楽町
□埼玉県
行田市 加須市 久喜市
蓮田市 幸手市 白岡市
宮代町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。