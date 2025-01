マクドナルドから、粗挽きブラックペッパーとガーリックの旨みが後引くおいしさの「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」が登場!

さらに新ソースとして「コク深にんにくソース」と「3種のチーズソース」の2種が登場し、味わいの幅を広げます☆

マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」

価格:280円(税込)〜

※単品での販売のほか、バリューセットのサイドメニューとしても選べます

販売期間:2025年1月15日(水)〜2月中旬予定

販売時間:全営業時間帯

販売店舗:全国のマクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

2022年に初登場し、2025年で4回目の登場となる人気メニュー「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」

粗挽きブラックペッパーとガーリックの旨みで後引くおいしさがたまらない外はカリっと、中はジューシーなチキンマックナゲットです。

さらに、ホワイトペッパーや唐辛子の刺激的なアクセントがチキンの旨みを一層引き立てています。

いつものソースで楽しむのはもちろん、期間限定のソースをつけてアレンジすることもできる、お好みの味わいで楽しめるサイドメニューです☆

※辛味が苦手な方やお子さんは注意ください

コク深にんにくソース/3種のチーズソース

価格:40円(税込)〜

※「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」「チキンマックナゲット」5ピースは好きなソース1個付き、「チキンマックナゲット」15ピースは好きなソース3個付きです

※追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入可能です

※なくなり次第終了となります

「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」のおいしさをより引き立てる2種類の新ソースが登場。

「コク深にんにくソース」と「3種のチーズソース」から選ぶことができます。

コク深にんにくソース

「コク深にんにくソース」は、焙煎にんにくや焦がし醤油の香ばしさに、粗びきブラックペッパーがアクセントのやみつき感のある和風ソース。

隠し味のトマトペーストとソテーしたにんにくの甘みでコクを出し、深みのある味わいに仕上げられています。

チキンマックナゲットのおいしさを引き立てるコク深い味わいです。

3種のチーズソース

カマンベールチーズ、チェダーチーズ、パルメザンチーズの3種のチーズの旨みにパセリで彩りを添えた「3種のチーズソース」

隠し味にオニオンパウダーやガーリック、ホワイトペッパーを加えることで、チーズの味わいに一層深みを出し、濃厚でクリーミーな味わいに仕上げられています。

チキンマックナゲットと風味豊かなチーズソース3種類との相性が抜群なソースです。

食べくらべポテナゲ大/食べくらべポテナゲ特大

メニュー名・価格:

・食べくらべポテナゲ大 620円(税込)〜

・食べくらべポテナゲ特大 970円(税込)〜

販売時間:夕方5時〜閉店まで ※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

夕方5時以降の夜マック限定でナゲットとポテトを一緒に楽しめるおトクな「食べくらべセット」

食べくらべセットとして「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」が入った「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」も登場します。

おトクなセット価格で、期間限定の新ソース2種も楽しめる”ポテナゲ”が味わえるチャンスです☆

新TVCM:スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック 「大人はつらいよ登場」篇

放映開始日:2025年1月14日(火)

放映エリア:全国 ※一部地域を除く

名作「男はつらいよ」をオマージュし「大人はつらいよ」と題した新TVCMを放映。

ナイツの塙宣之さんが令和版寅さん役、麻生久美子さんがマドンナ役として初共演します。

昼下がりの公園のベンチで、ひとり「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を食べる寅さん役の塙さん。

そこに「会社休みになればいいのに」とマドンナ役の麻生さんがため息をつきます。

「それが大人のつれぇところよ」の言葉と共に、「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を渡します。

誰もが知るあの名曲とともに、冬の寒さや新年の仕事の大変さに寄り添うストーリー展開に注目です。

年末年始の余韻から抜け出し、新しい1年を力強くスタートできる刺激的な旨みのサイドメニュー。

マクドナルドの「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」は、2025年1月15日より販売開始です☆

