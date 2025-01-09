´Ü¤Ò¤í¤·¡¢BS10¤Ç´§±Ç²èÈÖÁÈ¡Ö»ä¤È°ì½ï¤ËÌ¾ºî±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
10Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë³«¶É¤¹¤ëBS10¤Ç¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤Î´§±Ç²èÈÖÁÈ¡Ø´Ü¤Ò¤í¤· ¥·¥Í¥Þ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ù(Ëè½µÅÚÍË18:00¡Á)¤¬¡¢18Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Á¤é¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ëBS10¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÈÆ±»þÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
´Ü¤Ò¤í¤·
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï±Ç²è¤ò°¦¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦´Ü¤Ò¤í¤·¤¬¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡¦°ËÆ£¤µ¤È¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë±Ç²è¥·¥ç¡¼¡£½é²ó¤Ï17»þ30Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤Î´õ¾¯¤Ê¶¦±éºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÈÈºá¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Ò¡¼¥È¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
±Ç²èËÜÊÔ¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢´Ü¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¡£½é²ó¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¤âÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼ÔÆ±»Î¤Ç´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Ò¡¼¥È¡Ù¤Ï¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÉÁ¼Ì¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê±ÇÁü¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÈÈºá¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£¼Âºß¤ÎÁÜºº´±¤ÈÈÈºá¤Î¥×¥í¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Á´ÊÔ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÆâ¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤È¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤Ï¡¢·àÃæ2¿Í¤¬½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¤ò¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
18Æü¤Ï¡¢¡ÖBS10¡×³«¶ÉÆÃÊÌÊÔÀ®¤È¤Ê¤ë¡Ö±Ç²è¤ÎÆü¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¡Ö¡Ø´Ü¤Ò¤í¤· ¥·¥Í¥Þ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ù³«»ÏµÇ° ±Ç²è¡Ø½ª¤ï¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¡ÙÀ¸ÊüÁ÷¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(14:30¡Á)¤Ç¤Ï¡¢´§ÈÖÁÈ¤Î½é²óÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¡¢±Ç²è¡Ø½ª¤ï¤Ã¤¿¿Í¡Ù¤ÈÇÐÍ¥¡¦´Ü¤Ò¤í¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£¡Ø¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ü¤È±ï¤Î¿¼¤¤¥Ù¥ó¥¬¥ë¤ÈÀõÌî²¹»Ò¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢´Ü¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä°ïÏÃ¤â¸ò¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡û¢£´Ü¤Ò¤í¤· ¥³¥á¥ó¥È
ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡Ø007¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¸«¤é¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¸ä³Ú¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¾ºî¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤½¤ó¤ÊÌ¾ºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤È°ì½ï¤ËÌ¾ºî±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(C)1995 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights
´Ü¤Ò¤í¤·
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï±Ç²è¤ò°¦¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦´Ü¤Ò¤í¤·¤¬¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡¦°ËÆ£¤µ¤È¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë±Ç²è¥·¥ç¡¼¡£½é²ó¤Ï17»þ30Ê¬¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤Î´õ¾¯¤Ê¶¦±éºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÈÈºá¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Ò¡¼¥È¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Ò¡¼¥È¡Ù¤Ï¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÉÁ¼Ì¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê±ÇÁü¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÈÈºá¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£¼Âºß¤ÎÁÜºº´±¤ÈÈÈºá¤Î¥×¥í¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Á´ÊÔ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÆâ¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤È¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤Ï¡¢·àÃæ2¿Í¤¬½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¤ò¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
18Æü¤Ï¡¢¡ÖBS10¡×³«¶ÉÆÃÊÌÊÔÀ®¤È¤Ê¤ë¡Ö±Ç²è¤ÎÆü¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¡Ö¡Ø´Ü¤Ò¤í¤· ¥·¥Í¥Þ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ù³«»ÏµÇ° ±Ç²è¡Ø½ª¤ï¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¡ÙÀ¸ÊüÁ÷¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(14:30¡Á)¤Ç¤Ï¡¢´§ÈÖÁÈ¤Î½é²óÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¡¢±Ç²è¡Ø½ª¤ï¤Ã¤¿¿Í¡Ù¤ÈÇÐÍ¥¡¦´Ü¤Ò¤í¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÀ¸ÊüÁ÷¡£¡Ø¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ü¤È±ï¤Î¿¼¤¤¥Ù¥ó¥¬¥ë¤ÈÀõÌî²¹»Ò¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢´Ü¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä°ïÏÃ¤â¸ò¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡û¢£´Ü¤Ò¤í¤· ¥³¥á¥ó¥È
ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡Ø007¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¸«¤é¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¸ä³Ú¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¾ºî¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤½¤ó¤ÊÌ¾ºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤È°ì½ï¤ËÌ¾ºî±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(C)1995 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights