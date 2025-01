10日にリニューアル開局するBS10で、舘ひろしの冠映画番組『舘ひろし シネマラウンジ』(毎週土曜18:00〜)が、18日にスタート。こちらもリニューアルするBS10スターチャンネルと同時放送される。舘ひろし同番組は映画を愛する俳優・舘ひろしが、映画評論家・伊藤さとりと共に、世界中の名作映画の魅力を余すことなく伝える映画ショー。初回は17時30分からの放送で、実力派俳優アル・パチーノとロバート・デ・ニーロの希少な共演作品としても知られる犯罪アクション映画『ヒート』を取り上げる。

映画本編の前後には、舘の注目ポイントや、作品にまつわる豆知識なども紹介。初回は公式アプリ「つながるジャパネット」でも同時配信され、視聴者同士で感想をコメントし合いながら映画を鑑賞できる。映画『ヒート』は、妥協のないアクション描写とスタイリッシュな映像で知られるマイケル・マン監督の代表作としても知られる犯罪アクション作品。実在の捜査官と犯罪のプロとの戦いをモデルに、全編ロサンゼルス市内でロケを敢行。ロバート・デ・ニーロとアル・パチーノは、劇中2人が初めて顔を合わせる緊迫の場面をアドリブの真剣勝負で演じている。18日は、「BS10」開局特別編成となる「映画の日」と題して放送。「『舘ひろし シネマラウンジ』開始記念 映画『終わった人生』生放送スペシャル」(14:30〜)では、冠番組の初回放送を記念し、映画『終わった人』と俳優・舘ひろしの魅力を語る特別番組を生放送。『あぶない刑事』をはじめ、舘と縁の深いベンガルと浅野温子をゲストに迎え、舘の魅力はもちろん、撮影現場での裏話や逸話も交えてトークが行われる。○■舘ひろし コメント俳優デビューする前から、『007』シリーズをはじめ、映画を観るのが大好きでした。映画は、ふだん見られない世界を映し出してくれる最高の娯楽だと考えています。世の中にはまだ知られていない名作であふれています。この番組はそんな名作を紹介していきますので、私と一緒に名作映画を楽しみましょう。(C)1995 Monarchy Enterprises S.a.r.l. in all other territories. All rights