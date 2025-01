キッチンカーグルメを片手に、イルミネーションを楽める！横浜くつろぎエコナイト 〜Yamashita Park Avenue〜

夜の山下公園通り周辺で地元グルメやコタツを満喫するゆったりくつろぎイベント「横浜くつろぎエコナイト 〜Yamashita Park Avenue〜」を令和7年1月17日(金)・18日(土)に開催します。

横浜くつろぎエコナイト 〜Yamashita Park Avenue〜

日時:令和7年1月17日(金)・18日(土) 17:00〜21:00

場所:山下公園通り周辺

(主に、横浜マリンタワー及びホテルニューグランド周辺)

夜の山下公園通り周辺で地元グルメやコタツを満喫するゆったりくつろぎイベント「横浜くつろぎエコナイト 〜Yamashita Park Avenue〜」を令和7年1月17日(金)・18日(土)に開催。

期間中は、地元で生産された食材を使った飲食を楽しめるほか、実証実験に必要な電気を水素燃料電池車から供給するなど、クリーンエネルギーを活用した取組も実施します。

〜コンテンツ〜

◎横浜マリンタワー周辺

・屋外でゆったりコタツ体験!

キッチンカーグルメや地産地消グルメを楽しみながらコタツでゆったりくつろぐことができます。

・『水素ガス』を使って食べ物を調理!

クリーンエネルギー(水素ガス)を使った調理器具でグリルしたソーセージなどのグルメを堪能できます。

・アツアツ豚汁でホッとひと息。

地元食材を使った豚汁など、地産地消グルメを楽しむことができます。

・燃料電池自動車で電気を供給

クリーンエネルギー活用の取組として、キッチンカーやコタツなどの電源は水素燃料電池車(FCEV)から電気を供給しています。

(協力:ウエインズトヨタ神奈川)

◎ホテルニューグランド周辺

・ホテルニューグランドの絶品グルメを堪能!

オシャレな空間で、あの老舗ホテル「ホテルニューグランド」のドリンクやフードを楽しめます。

(協力:S.Weil(エスワイル) by HOTEL NEW GRAND)

・キッチンカーグルメを片手に、イルミネーションを楽めます。

※雨天等により、実施内容を一部変更・中止する場合があります。

※このイベントは、横浜マリンタワー前の一部の車道空間と歩道を一体的に活用し、夜のにぎわい創出を目的とした実証実験として開催します。

