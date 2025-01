いいちごとバラ・ラベンダーなど春の香りを楽しめる！リーベルホテル大阪「いちごアフタヌーンティー〜Fleur de Fraise〜」

「リーベルホテル大阪」は、2025年1月21日(火)から5月12日(月)まで、1F「Cafe & Bar LIBER」にて、春の優雅なカフェタイムを演出する「いちごアフタヌーンティー〜Fleur de Fraise〜」を開催します。

リーベルホテル大阪「いちごアフタヌーンティー〜Fleur de Fraise〜」

販売場所:1F「Cafe & Bar LIBER」

提供期間:2025年1月21日(火)〜5月12日(月)

価格 :コーヒー・紅茶付き 5,000円

カクテル1種付き 5,800円

※生搾りモンブランは、上記料金プラス1,200円

予約 :下記URL内より予約※予約優先

https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-cafebar/reserve?menu_lists[]=675acc1124576c214763e5fa

瑞々しいいちごとバラ・ラベンダーなど色とりどりのお花が織りなす、春の香りを詰め込んだアフタヌーンティーです。

いちごの甘酸っぱいフレッシュな味わいを最大限に引き立てるプティ・ガトー12種/スコーン/セイボリー3種が楽しめます。

春色のカクテルや、いちご風味の生搾りモンブランは、オプションで楽しむことが出来ます。

【メニュー内容一例】

<いちごのトランシュショコラ(左上)>

リッチなショコラ生地になめらかなイチゴのムースを重ねて梅の香りをアクセントに仕上がっています。

<いちごのモンブラン(右上)>

ラベンダーのシロップをしみ込ませた生地にいちごのクリームを搾っています。

<いちごタルト(左下)>

バラの香りのクリームと花びらをあしらったいちごのタルト

<ベリー風味のプティサンドウィッチ(右下)>

スモークサーモン、アボカド、金柑のクリームチーズをベリー風味のパンにサンド。

【オプションドリンク】

<ラックスタイム(右)>

エルダーフラワーを使用した爽やかないちごとライムのモクテル

<ローズ ド レオナルド(左)>

苺とバラのシロップとスパークリングワインを合わせた大人っぽいカクテル

【生搾りモンブラン】

目の前でパティシエがサービスするいちご味のモンブラン。

甘酸っぱいいちご風味のペーストをたっぷりと搾ります。

「いちごアフタヌーンティー〜Fleur de Fraise〜」はリーベルホテル大阪にて、2025年1月21日(火)から開催です☆

