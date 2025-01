【Nintendo Switch 新春セール】開催期間:1月9日23時59分まで

任天堂は、「Nintendo Switch 新春セール」を開催している。期間は1月9日23時59分まで。なお、一部タイトルはセール期間が異なる。

本セールでは、アクションアドベンチャー「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」が30%オフとなる5,530円で登場。マイニンテンドーストアでは「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Collector's Edition」に付属する「特典のみのセット」も50%オフの3,850円で提供される。

ほかにも、スポーツ「Nintendo Switch Sports」が30%オフの3,010円となるほか、「カービィのグルメフェス」や「パワフルプロ野球2024-2025」といったタイトルも特別価格で販売される。

□「Nintendo Switch 新春セール」の紹介ページ

セール対象タイトル

「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」

セール期間:1月9日23時59分まで

価格:7,900円→5,530円(30%オフ)

□ストアページ

「Nintendo Switch Sports」

セール期間:1月9日23時59分まで

価格:4,300円→3,010円(30%オフ)

□ストアページ

「カービィのグルメフェス」

セール期間:1月9日23時59分まで

価格:1,500円→1,050円(30%オフ)

□ストアページ

「パワフルプロ野球2024-2025」

セール期間:1月15日23時59分まで

価格:8,470円→6,776円(20%オフ)

□ストアページ

「ぷよぷよ テトリス2」(セール期間は1月15日23時59分まで)

「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」(セール期間は1月14日23時59分まで)

「逆転検事1&2 御剣セレクション」(セール期間は1月15日23時59分まで)

「テラリア」

「ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング」

「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」(セール期間は1月15日23時59分まで)

「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」

「ガンダムブレイカー4」

「HADES」

「ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love for Nintendo Switch」(セール期間は1月15日23時59分まで)

「ファッションドリーマー」

「クレヨンしんちゃん『炭の町のシロ』」(セール期間は1月13日23時59分まで)

(C)Nintendo (C) HAL Laboratory, Inc. / Nintendo 一般社団法人日本野球機構承認 Konami Digital Entertainment/WBCI c2024 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認 ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。 データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。 提供情報を手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。 All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. Powered by Live2D cKonami Digital Entertainment "eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。 (C)SEGA Tetris R & (C) 1985~2020 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov. All Rights Reserved. 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. JASRAC番号:9010553580Y43430 ・NexTone許諾済み (C)CAPCOM Terraria (C)2019 Re-Logic. Published by 505 Games (and Spike Chunsoft for Japan and Asia region excluding South Korea and Mainland China). Developed by Pipeworks Studio. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games S.p.a. (C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved. (C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved. (C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS (C) Supergiant Games, LLC 2020-2021. All rights reserved. (C)Konami Digital Entertainment (C)2023 Marvelous Inc. (C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK cNeos Corporation (C)2017 Nintendo JOYSOUNDは株式会社エクシングの登録商標です。