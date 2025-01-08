¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ·ºÍMF¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÃÏ¤Ç¡Ô26Àï13¥´¡¼¥ë¡Õ¤ÈÂçË½¤ì¡¡º£¤â5Âç¥ê¡¼¥°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦31ºÐ¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤ÎÁªÂò
¼ã¤¤º¢¤è¤ê¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ·ºÍ¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÃÏ¤Ç¡ØÂè2¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¡¢¥·¥ã¥ë¥±¤ä¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥É¥é¥¯¥¹¥é¡¼¤À¡£
Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À31ºÐ¤ÈÃæ·øÀ¤Âå¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ðº£¤â¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥É¥é¥¯¥¹¥é¡¼¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤âÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ê©¡ØFoot Mercato¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥¯¥¹¥é¡¼¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÌÌ¤Ç¤â¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£·î¤Î7Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤È¤Î·ÀÌó¤â2028Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤È¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ç¤ÏÄÌ»»26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ13¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¤È¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤À¡£5Âç¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥É¥é¥¯¥¹¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÁÛÄê¤è¤ê²¤½£¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥¯¥¹¥é¡¼¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤ÎÆü¡¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£