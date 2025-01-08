Ä®ÅÄ¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÄÁ²óÅúÂ³½Ð¡©¡¡À¾Â¼Âó¿¿¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡Ö¥Ë¥·¥à¥é¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï8Æü¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¸«¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡ÖÄ®ÅÄ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿MFÁ°´²Ç·¤Ï¡Ö¡ÊPK¤Ç¡Ë¿å¤ò¤«¤±¤ÆÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²óÅú¤Ç²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿FCÅìµþ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿DFÃæÂ¼ÈÁ¹â¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦MCÂÀÅÄ¹¨²ð¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÎÓ¡Ê¹¬Â¿Ïº¡Ë¤¯¤ó¤è¤ê¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¡¢°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¿·²ÃÆþÁ´Áª¼ê¤¬²óÅú¡£¡Ö¥À¥Ó¥É¤«¡¢Î®ÈÁ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ÊµÆÃÓÎ®ÈÁ¡Ë¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ê¼éÅÄÃ£Ìï¡Ë¡×¤È²¼¤ÎÌ¾Á°¤ä°¦¾Î¤ò´õË¾¤¹¤ëÃæ¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿FWÀ¾Â¼Âó¿¿¤Ï¡Ö¥Ë¥·¥à¥é¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£MC¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£Ëþ½Õ¤µ¤ó¡Ê¤É¤¤É¤¥¥ã¥ó¥×¡Ë¤«¤é¡ÖÌ¾Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì¾»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡ÖÄ®ÅÄ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿MFÁ°´²Ç·¤Ï¡Ö¡ÊPK¤Ç¡Ë¿å¤ò¤«¤±¤ÆÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²óÅú¤Ç²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿FCÅìµþ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿DFÃæÂ¼ÈÁ¹â¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦MCÂÀÅÄ¹¨²ð¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÎÓ¡Ê¹¬Â¿Ïº¡Ë¤¯¤ó¤è¤ê¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¡¢°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£