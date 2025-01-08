積極補強の町田が今季トップチーム選手&背番号を発表! 西村拓真は20番、菊池流帆は4番を着用
FC町田ゼルビアは8日、2025シーズンのトップチーム選手および背番号を発表した。キャプテン・副キャプテン・選手会長については決まり次第、改めて報告するという。
町田は昨季J1リーグ戦で昇格組ながらシーズン終盤まで優勝を争い、最終的に連覇を果たしたヴィッセル神戸と6ポイント差の3位。今季は黒田剛監督の就任3年目のシーズンとなる。
オフにはFW西村拓真(←横浜FM)、MF前寛之(←福岡)、DF菊池流帆(←神戸)、DF岡村大八(←札幌)、GK守田達弥(←柏)といったJ1経験が豊富な実力者たちを獲得し、戦力に厚みを加えた。
以下、トップチーム選手&背番号
▽GK
1 谷晃生
13 守田達弥(←柏)
17 カウンゼン・マラ(←産業能率大)
44 新井栄聡
55 バーンズ・アントン
▽DF
3 昌子源
4 菊池流帆(←神戸)
5 ドレシェヴィッチ
6 望月ヘンリー海輝
19 中山雄太
26 林幸多郎
50 岡村大八(←札幌)
77 奈良坂巧(←讃岐/復帰)
88 中村帆高(←FC東京)
▽MF
8 仙頭啓矢
16 前寛之(←福岡)
18 下田北斗
23 白崎凌兵
28 チャ・ジェフン(←中京高/韓国)
38 高崎天史郎
39 バスケス・バイロン
46 樋口堅(←沖縄SV/復帰)
60 真也加チュイ大夢(←町田ユース)
99 高橋大悟(←大分/復帰)
▽FW
7 相馬勇紀
9 藤尾翔太
10 ナ・サンホ
11 エリキ
15 ミッチェル・デューク
20 西村拓真(←横浜FM)
22 沼田駿也(←鹿児島/復帰)
30 中島裕希
49 桑山侃士(←東海大)
90 オ・セフン
町田は昨季J1リーグ戦で昇格組ながらシーズン終盤まで優勝を争い、最終的に連覇を果たしたヴィッセル神戸と6ポイント差の3位。今季は黒田剛監督の就任3年目のシーズンとなる。
オフにはFW西村拓真(←横浜FM)、MF前寛之(←福岡)、DF菊池流帆(←神戸)、DF岡村大八(←札幌)、GK守田達弥(←柏)といったJ1経験が豊富な実力者たちを獲得し、戦力に厚みを加えた。
▽GK
1 谷晃生
13 守田達弥(←柏)
17 カウンゼン・マラ(←産業能率大)
44 新井栄聡
55 バーンズ・アントン
▽DF
3 昌子源
4 菊池流帆(←神戸)
5 ドレシェヴィッチ
6 望月ヘンリー海輝
19 中山雄太
26 林幸多郎
50 岡村大八(←札幌)
77 奈良坂巧(←讃岐/復帰)
88 中村帆高(←FC東京)
▽MF
8 仙頭啓矢
16 前寛之(←福岡)
18 下田北斗
23 白崎凌兵
28 チャ・ジェフン(←中京高/韓国)
38 高崎天史郎
39 バスケス・バイロン
46 樋口堅(←沖縄SV/復帰)
60 真也加チュイ大夢(←町田ユース)
99 高橋大悟(←大分/復帰)
▽FW
7 相馬勇紀
9 藤尾翔太
10 ナ・サンホ
11 エリキ
15 ミッチェル・デューク
20 西村拓真(←横浜FM)
22 沼田駿也(←鹿児島/復帰)
30 中島裕希
49 桑山侃士(←東海大)
90 オ・セフン