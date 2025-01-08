　FC町田ゼルビアは8日、2025シーズンのトップチーム選手および背番号を発表した。キャプテン・副キャプテン・選手会長については決まり次第、改めて報告するという。

　町田は昨季J1リーグ戦で昇格組ながらシーズン終盤まで優勝を争い、最終的に連覇を果たしたヴィッセル神戸と6ポイント差の3位。今季は黒田剛監督の就任3年目のシーズンとなる。

　オフにはFW西村拓真(←横浜FM)、MF前寛之(←福岡)、DF菊池流帆(←神戸)、DF岡村大八(←札幌)、GK守田達弥(←柏)といったJ1経験が豊富な実力者たちを獲得し、戦力に厚みを加えた。

以下、トップチーム選手&背番号

▽GK

1 谷晃生

13 守田達弥(←柏)

17 カウンゼン・マラ(←産業能率大)

44 新井栄聡

55 バーンズ・アントン

▽DF

3 昌子源

4 菊池流帆(←神戸)

5 ドレシェヴィッチ

6 望月ヘンリー海輝

19 中山雄太

26 林幸多郎

50 岡村大八(←札幌)

77 奈良坂巧(←讃岐/復帰)

88 中村帆高(←FC東京)

▽MF

8 仙頭啓矢

16 前寛之(←福岡)

18 下田北斗

23 白崎凌兵

28 チャ・ジェフン(←中京高/韓国)

38 高崎天史郎

39 バスケス・バイロン

46 樋口堅(←沖縄SV/復帰)

60 真也加チュイ大夢(←町田ユース)

99 高橋大悟(←大分/復帰)

▽FW

7 相馬勇紀

9 藤尾翔太

10 ナ・サンホ

11 エリキ

15 ミッチェル・デューク

20 西村拓真(←横浜FM)

22 沼田駿也(←鹿児島/復帰)

30 中島裕希

49 桑山侃士(←東海大)

90 オ・セフン