Èø¾å¾¾ÎÐ¡¡¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦¿ÀÅÄ¾¾¸ñ¤ÎºîÉÊ¡ØÌµÉ®¤Î½ÐÀ¤¡Ù¤Ç²ÎÉñ´ì¤È¹ÖÃÌ¤¬¥³¥é¥Ü¡¡¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤¹»öÌµ¤¯¡×4·î¾å±é¤Ø
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾å¾¾ÎÐ¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬¡¢4·î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡ØÌµÉ®¤Î½ÐÀ¤¡Ê¤à¤Ò¤Ä¤Î¤·¤å¤Ã¤»¡Ë¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¹ÖÃÌ»Õ¡¦¿ÀÅÄ¾¾¸ñ¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÌµÉ®¤Î½ÐÀ¤¡Ù¤Ï¡¢¾¾¸ñ¤µ¤ó¤Î¹ÖÃÌ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·ºî²ÎÉñ´ì¤Ç¡¢¾¾ÎÐ¤µ¤ó¤Î¼ç±é¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ø¹ÓÀî½½ÂÀÉ×¡Ù¤ä¡ØÉ¶À±¸¼ÈÙ¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¤·ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾ÎÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ÖÃÌ¤«¤é¤Î°Ü¿¢¤Ç¤Ï¸ÅÅµ²ÎÉñ´ì¤«¤éÅ¾ÍÑ¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤ÎÌµ¤¤¿§¡¹¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡Èµ¼¸ÅÅµ¡É¤È¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤ÎÌµ¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤«¤Ã¤¿±é½ÐÅù¤âºî¼Ô¡¢±é½Ð²È¡¢¶¦±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤¹¡¡¡ØÌµÉ®¤Î½ÐÀ¤¡Ù¤Ï¹ÖÃÌ¤È¤·¤Æ´û¤ËÌ¾ºî¤Ç¸æºÂµï¤Þ¤¹¡¡¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤¹»öÌµ¤¯¡¢¤Þ¤¿²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÉñÂæ¤Ç¾å±é¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ëºî¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È·è°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¾¸ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾®À¸¤Î¹ÖÃÌ¡ØÌµÉ®¤Î½ÐÀ¤¡Ù¤¬º¡¤ÎÅÙ²ÎÉñ´ì²½¤µ¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¤¨¤ÐÎáÏÂ»ÍÇ¯¤Î¡Ø¹ÓÀî½½ÂÀÉ×¡Ù¤ËÂ³¤¤¤ÆÆóÅÙÌÜ¤Î²÷µó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ìÄø´ò¤·¤¤»ö¤Ï¤Ê¤¤¡£»Í½½¿ôÇ¯Á°¤Ë¸Å¤¤Â®µËÜ¤«¤éµ¯¤·¤¿°¦Ãå¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æº£²ó¤Ï¾®À¸¼«¿È¤â¹Ö¼á»Õ¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤È¤Ê¤ê¡¢¼è¤ê¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¼ç±é¤ÎÈø¾å¾¾ÎÐ¾æ¤ò»Ï¤á³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤È¤´¸ü°Õ¤ËÇØ¤«¤Ì¤è¤¦·üÌ¿¤Ë¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£