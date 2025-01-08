ÇµÌÚºä46Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢¡ÖÆ¨¤²¿å¡×°áÁõ¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÎÞ¤³¤Ü¤ì¤ë¡Ä¡¡3rd¼Ì¿¿½¸¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¡Ê24¡Ë3rd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥è¡¼¥À¡Ù¡Ê2·î12ÆüÈ¯Çä¡¡¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè6ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖÆ¨¤²¿å¡×°áÁõ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3rd¼Ì¿¿½¸¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿Í¿ÅÄÍ´´õ
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤«¤é¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç40Ê¬¤Û¤É¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥í¥¤Åç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¡¢Ä«¾Æ¤±¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸µÇµÌÚºä46Âç±àÅí»Ò¤ÈW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿»×¤¤½Ð¤Î¡ÖÆ¨¤²¿å¡×°áÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¡£¶Ê¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È´¶¶Ë¤Þ¤êÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÄ¤Ï¡Öº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡ØÆ¨¤²¿å¡Ù¤Î°áÁõ¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Æ¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÆ¨¤²¿å¡Ù¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¶Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ëºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¡¢¡ØÆ¨¤²¿å¡Ù¤òÈþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¶Ê¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¿ÅÄ¤¬¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄ©¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Æ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ÎÎ¾Êý¤¬¼ýÏ¿¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°ºî¤¬¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÍ¿ÅÄ¤Î¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3rd¼Ì¿¿½¸¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿Í¿ÅÄÍ´´õ
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤«¤é¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç40Ê¬¤Û¤É¤Î¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥í¥¤Åç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¡¢Ä«¾Æ¤±¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸µÇµÌÚºä46Âç±àÅí»Ò¤ÈW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿»×¤¤½Ð¤Î¡ÖÆ¨¤²¿å¡×°áÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¡£¶Ê¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È´¶¶Ë¤Þ¤êÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÄ¤¬¡ÖÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄ©¤ó¤ÀËÜºî¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Æ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ä¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ÎÎ¾Êý¤¬¼ýÏ¿¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°ºî¤¬¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÍ¿ÅÄ¤Î¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£