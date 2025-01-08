J1初年度から優勝争いの町田が新体制発表！ 日本代表入りのDF望月ヘンリー海輝が「6」に変更、新戦力のDF菊池流帆は「4」、FW西村拓真は「20」に

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FC町田ゼルビアは8日、2025シーズンの新体制を発表した。

2024シーズンは黒田剛監督体制2年目で初のJ1に挑んだ町田。終盤で失速するも、序盤から首位争いをけん引し、大健闘のリーグ戦3位でシーズンを終えた。

J1で2年目の2025シーズンに向けては積極的に補強。最終ラインにはDF菊池流帆(ヴィッセル神戸)、DF岡村大八(北海道コンサドーレ札幌)、DF中村帆高(FC東京)、中盤はMF前寛之(アビスパ福岡)、前線はFW西村拓真(横浜F・マリノス)らを新たに迎え入れた。

背番号は菊池が「4」、岡村が「50」、中村が「88」、前が「16」、西村が「20」に決定。日本代表入りも果たしたDF望月ヘンリー海輝は背番号を「6」に変更し、GKバーンズ・アントンも新たに「55」を着用することとなった。

◆2025シーズン選手背番号



GK

1.谷晃生(24)←ガンバ大阪/完全移籍移行

13.守田達弥(34)←柏レイソル/完全移籍

17.カウン・ゼン・マラ(22)←産業能率大学/新加入

44.新井栄聡(29)

55.バーンズ・アントン(21)※背番号変更「50」

DF

3.昌子源(32)

4.菊池流帆(28)←ヴィッセル神戸/完全移籍

5.ドレシェヴィッチ(27)

6.望月ヘンリー海輝(23)※背番号変更「33」

19.中山雄太(27)

26.林幸多郎(24)

50.岡村大八(27)←北海道コンサドーレ札幌/完全移籍

77.奈良坂巧(22)←カマタマーレ讃岐/育成型期限付き移籍終了

88.中村帆高(27)←FC東京/完全移籍

MF

8.仙頭啓矢(30)

16.前寛之(29)←アビスパ福岡/完全移籍

18.下田北斗(33)

23.白崎凌兵(31)←清水エスパルス/完全移籍移行

28.チャ・ジェフン(18)←中京高校(韓国)←新加入

38.高崎天史郎(18)

39.バスケス・バイロン(24)

46.樋口堅(21)←沖縄SV/期限付き移籍終了

60.真也加チュイ大夢(18)←町田ユース/昇格

99.高橋大悟(25)←大分トリニータ/期限付き移籍終了

FW

7.相馬勇紀(27)

9.藤尾翔太(23)

10.ナ・サンホ(28)

11.エリキ(30)

15.ミッチェル・デューク(33)

20.西村拓真(28)←横浜F・マリノス/完全移籍

22.沼田駿也(25)←鹿児島ユナイテッドFC/期限付き移籍終了

30.中島裕希(40)

49.桑山侃士(22)←東海大学/新加入

90.オ・セフン(25)←清水エスパルス/完全移籍移行