J1初年度から優勝争いの町田が新体制発表！ 日本代表入りのDF望月ヘンリー海輝が「6」に変更、新戦力のDF菊池流帆は「4」、FW西村拓真は「20」に
FC町田ゼルビアは8日、2025シーズンの新体制を発表した。
2024シーズンは黒田剛監督体制2年目で初のJ1に挑んだ町田。終盤で失速するも、序盤から首位争いをけん引し、大健闘のリーグ戦3位でシーズンを終えた。
J1で2年目の2025シーズンに向けては積極的に補強。最終ラインにはDF菊池流帆(ヴィッセル神戸)、DF岡村大八(北海道コンサドーレ札幌)、DF中村帆高(FC東京)、中盤はMF前寛之(アビスパ福岡)、前線はFW西村拓真(横浜F・マリノス)らを新たに迎え入れた。
背番号は菊池が「4」、岡村が「50」、中村が「88」、前が「16」、西村が「20」に決定。日本代表入りも果たしたDF望月ヘンリー海輝は背番号を「6」に変更し、GKバーンズ・アントンも新たに「55」を着用することとなった。
GK
1.谷晃生(24)←ガンバ大阪/完全移籍移行
13.守田達弥(34)←柏レイソル/完全移籍
17.カウン・ゼン・マラ(22)←産業能率大学/新加入
44.新井栄聡(29)
55.バーンズ・アントン(21)※背番号変更「50」
DF
3.昌子源(32)
4.菊池流帆(28)←ヴィッセル神戸/完全移籍
5.ドレシェヴィッチ(27)
6.望月ヘンリー海輝(23)※背番号変更「33」
19.中山雄太(27)
26.林幸多郎(24)
50.岡村大八(27)←北海道コンサドーレ札幌/完全移籍
77.奈良坂巧(22)←カマタマーレ讃岐/育成型期限付き移籍終了
88.中村帆高(27)←FC東京/完全移籍
MF
8.仙頭啓矢(30)
16.前寛之(29)←アビスパ福岡/完全移籍
18.下田北斗(33)
23.白崎凌兵(31)←清水エスパルス/完全移籍移行
28.チャ・ジェフン(18)←中京高校(韓国)←新加入
38.高崎天史郎(18)
39.バスケス・バイロン(24)
46.樋口堅(21)←沖縄SV/期限付き移籍終了
60.真也加チュイ大夢(18)←町田ユース/昇格
99.高橋大悟(25)←大分トリニータ/期限付き移籍終了
FW
7.相馬勇紀(27)
9.藤尾翔太(23)
10.ナ・サンホ(28)
11.エリキ(30)
15.ミッチェル・デューク(33)
20.西村拓真(28)←横浜F・マリノス/完全移籍
22.沼田駿也(25)←鹿児島ユナイテッドFC/期限付き移籍終了
30.中島裕希(40)
49.桑山侃士(22)←東海大学/新加入
90.オ・セフン(25)←清水エスパルス/完全移籍移行
2024シーズンは黒田剛監督体制2年目で初のJ1に挑んだ町田。終盤で失速するも、序盤から首位争いをけん引し、大健闘のリーグ戦3位でシーズンを終えた。
J1で2年目の2025シーズンに向けては積極的に補強。最終ラインにはDF菊池流帆(ヴィッセル神戸)、DF岡村大八(北海道コンサドーレ札幌)、DF中村帆高(FC東京)、中盤はMF前寛之(アビスパ福岡)、前線はFW西村拓真(横浜F・マリノス)らを新たに迎え入れた。
◆2025シーズン選手背番号
GK
1.谷晃生(24)←ガンバ大阪/完全移籍移行
13.守田達弥(34)←柏レイソル/完全移籍
17.カウン・ゼン・マラ(22)←産業能率大学/新加入
44.新井栄聡(29)
55.バーンズ・アントン(21)※背番号変更「50」
DF
3.昌子源(32)
4.菊池流帆(28)←ヴィッセル神戸/完全移籍
5.ドレシェヴィッチ(27)
6.望月ヘンリー海輝(23)※背番号変更「33」
19.中山雄太(27)
26.林幸多郎(24)
50.岡村大八(27)←北海道コンサドーレ札幌/完全移籍
77.奈良坂巧(22)←カマタマーレ讃岐/育成型期限付き移籍終了
88.中村帆高(27)←FC東京/完全移籍
MF
8.仙頭啓矢(30)
16.前寛之(29)←アビスパ福岡/完全移籍
18.下田北斗(33)
23.白崎凌兵(31)←清水エスパルス/完全移籍移行
28.チャ・ジェフン(18)←中京高校(韓国)←新加入
38.高崎天史郎(18)
39.バスケス・バイロン(24)
46.樋口堅(21)←沖縄SV/期限付き移籍終了
60.真也加チュイ大夢(18)←町田ユース/昇格
99.高橋大悟(25)←大分トリニータ/期限付き移籍終了
FW
7.相馬勇紀(27)
9.藤尾翔太(23)
10.ナ・サンホ(28)
11.エリキ(30)
15.ミッチェル・デューク(33)
20.西村拓真(28)←横浜F・マリノス/完全移籍
22.沼田駿也(25)←鹿児島ユナイテッドFC/期限付き移籍終了
30.中島裕希(40)
49.桑山侃士(22)←東海大学/新加入
90.オ・セフン(25)←清水エスパルス/完全移籍移行