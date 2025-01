◆伊藤あさひ&武藤潤、2025年の抱負

【モデルプレス=2025/01/08】俳優の伊藤あさひ、原因は自分にある。の武藤潤が8日、都内で開催された9日スタートのMBSドラマ特区「ふったらどしゃぶり」(テレビ神奈川:23時30分〜、MBS:24時59分〜他)トークイベントに出席。2025年の抱負を語った。本作は、大人の愛と性に迫った一穂ミチ氏のBL代表作「ふったらどしゃぶり When it rains, it pours」のドラマ化。家電メーカーで働く萩原一顕(武藤)、同じ会社で働く同期・半井整(伊藤)の二人を中心に、愛と性に翻弄される大人たちの恋愛模様を描く。この日は共演する秋田汐梨、松本大輝も出席した。

2025年の抱負を問われた伊藤は「石橋を叩いて、元気良く渡る!」とのこと。「実は僕、厄年でして。24歳。昨日ちょうど厄払いをしてきたんですけど、後厄?本厄?分からないんだけど(笑)。慎重に行くところはちゃんと慎重に行きつつ、慎重に行って、大丈夫だって思ったら、元気良くそれを成し遂げるというのを、今年の抱負にしようと思いました」と語った。武藤は「多くの人に手笛を知ってもらう」と返答し、手で笛のような音を奏でることが小学生の頃から特技だとしたうえで実演して、「これを真似してやってくれる人が増えたら、もっと嬉しいです」とコメント。「ボイパみたいなの、あるじゃないですか。それみたいなのを、何か一つ特技でできたらいいなと思っていて。テレビか何かで、こういう笛をやっている人がいて、自分も真似してみて。ずっと勉強しないで『ホーホーホーホー』やってました」と笑顔で明かしていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】