◆伊藤あさひ「自分史上一番苦しかった」撮影振り返る

【モデルプレス=2025/01/08】俳優の伊藤あさひ、原因は自分にある。の武藤潤が8日、都内で開催された9日スタートのMBSドラマ特区「ふったらどしゃぶり」(テレビ神奈川:23時30分〜、MBS:24時59分〜他)トークイベントに出席。ドラマ撮影を振り返った。本作は、大人の愛と性に迫った一穂ミチ氏のBL代表作「ふったらどしゃぶり When it rains, it pours」のドラマ化。家電メーカーで働く萩原一顕(武藤)、同じ会社で働く同期・半井整(伊藤)の二人を中心に、愛と性に翻弄される大人たちの恋愛模様を描く。この日は共演する秋田汐梨、松本大輝も出席した。

◆伊藤あさひ&武藤潤、年末年始の過ごし方明かす

伊藤は「今回の役は本当に難しかったです。自分史上一番苦しかった撮影期間だったんじゃないかなって思うぐらい難しい役で」としたうえで「その苦しんだ期間が、この素敵なキャストの皆さんとスタッフの皆さんと過ごした時間が、この作品にも美しく表れているんじゃないかなと思っています」とコメントした。ドラマ初主演を務めた武藤は「ドラマにたくさん出るっていうのは今回が初めてで。自分より設定年齢が高くて、社会人っていう役で、いろいろ挑戦することもあって。大変な部分はあったんですけど、現場にいる皆さんと、一顕ならどう動くかとか、どう生きていくのかっていう、そういう模索しながら作り上げていく時間は、本当にすごく楽しかったですね」と振り返った。プレッシャーがあったか問われると「最初はめっちゃ緊張してましたね。撮影現場に行く時も足が震えながら向かっていた時もありましたけど、本当に皆さん優しくて楽しい方々だったので、だんだん途中から、毎日スキップしながら行っていました」と語り、松本は「嘘つけ(笑)!」と鋭いツッコミを入れていた。物語にちなんで「もし○○だったらいいのに」と思うことを問われた伊藤は「年末年始に思ったことでもいいですか?美味しいものを食べに行く機会が多くて。焼肉とか粉ものとかを食べに行っていたんですけど、毎回服がすごく臭くなるじゃないですか。匂いが。だから、焼肉を食べても臭く無かったらいいのになって思います。何か発明できないんですかね?」と返答。「あれを最小限にできたら、結構革命だなって、僕は思っていて。ちっちゃい時から」とも話していた。武藤は「胃袋が無限にあったらいいのになあって思いました」と答え、これを聞いた秋田は「一緒でした!」と同意。「お正月じゃん。食べちゃうよね」「永遠に食べていたいなあって」と笑顔を見せた武藤は、最も美味しかったものを問われると「おしるこですかね。おいしかったです」と明かしていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】