¿·À¸CÂçºå¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÂÎÀ©&ÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½! È«ÃæËêÇ·Êå¤Ï44ÈÖ¡¢ÃæÂ¼Âó³¤¤Ï2ÈÖ¤Ë·èÄê
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï8Æü¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¿·ÂÎÀ©¤ª¤è¤ÓÁª¼êÇØÈÖ¹æ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡CÂçºå¤Ïºòµ¨J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç10°Ì¡£4¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¾®µÆ¾¼ÍºÁ°´ÆÆÄ(¢ªÄ»À´)¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹¿·´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¿·²ÃÆþÁÈ¤Ç¤ÏGKÊ¡°æ¸÷µ±(¢«Ä®ÅÄ)¤¬1ÈÖ¡¢DFÃæÂ¼Âó³¤(¢«²£ÉÍFC)¤¬2ÈÖ¡¢FW¥¸¥ã¥ë¥ó¥µ¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©¥ó¥³¡¼¥ó(¢«¥Ñ¥È¥¥¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É/¥¿¥¤)¤¬24ÈÖ¡¢FW¸Å»³·ó¸ç(¢«ÂçºåÂÎ°éÂç)¤¬29ÈÖ¡¢DFÈ«ÃæËêÇ·Êå(¢«²£ÉÍFM)¤¬44ÈÖ¡¢GK¾åÎÓ¹ë(¢«ÌÀ¼£Âç)¤¬45ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¿·ÂÎÀ©&Áª¼êÇØÈÖ¹æ
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¢¦´ÆÆÄ
¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹
¢¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ê¥Ý¥ê
¢¦¥³¡¼¥Á
¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥¯¥¢¥É¥í¥¹
¾®¾¾ÎÝ
¥Ï¥¹¡¦¥¹¥±¥ó¥Ç¥í¥Ó¥Ã¥Á
¢¦GK¥³¡¼¥Á
°ðÅÄ¹¯»Ö
¢¦Ê¬ÀÏ
ÄÍËÜ½¤ÂÀ
µÈÂ¼Í§µ®
¢¦¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
Ê¡¸¶Í´²ð
¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á
À¸¶ðÉð»Ö
¢¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á
Æ£°æµ±
¢¦¥Õ¥£¥¸¥ª¥»¥é¥Ô¥¹¥È
ËÌ±ºÆØ»Î
¢¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼
²ÖÌÚÞæ»Ê
ÏÂÅÄÀ²¼ù
¢¦¥Õ¥£¥¸¥ª¥»¥é¥Ô¥¹¥È
ºç¾´Íµ
¢¦ÄÌÌõ
ÇòÂô·ÉÅµ
ÀÐÀîÏÂ¹¬
ÂçÏÂÅÄ¥Ö¥ë¡¼¥Î±ÑÃË
¢¦¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
º£À¾Î¦
¢¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
ÍûÀ»¿Î
Ê´Àî¾´õ
¢¦¥¥Ã¥È¥Þ¥ó
Ä¹µ×ÃÎ¼£
¢£Áª¼ê
1 GK Ê¡°æ¸÷µ±(¢«Ä®ÅÄ)
2 DF ÃæÂ¼Âó³¤(¢«²£ÉÍFC)
3 DF ¿ÊÆ£Î¼Í¤
4 MF Ê¿ÌîÍ¤°ì
5 MF ´îÅÄÍÛ
6 DF ÅÐÎ¤µýÊ¿
7 MF ¾åÌçÃÎ¼ù
8 MF ¹áÀî¿¿»Ê
10 MF ÅÄÃæ½ÙÂÁ
13 FW ÃæÅç¸µÉ§(¢«ÀçÂæ/Éüµ¢)
14 DF çÕÌÚæÆ
15 MF ¾¾ËÜÆäÀ¸(¢«»³·Á/Éüµ¢)
16 DF ±üÅÄÍ¦ÅÍ
17 MF ºåÅÄßººÈ
21 GK ¥¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó
22 DF ¹â¶¶¿Î¸Õ
24 FW ¥¸¥ã¥ë¥ó¥µ¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©¥ó¥³¡¼¥ó(¢«¥Ñ¥È¥¥¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É/¥¿¥¤)
25 MF ±üÇ¸ÇîÎ¼
29 FW ¸Å»³·ó¸ç(¢«ÂçºåÂÎ°éÂç)
33 DF À¾ÈøÎ´Ìð
34 MF ÂçÇ÷ÎÝ(¢«¤¤¤ï¤/Éüµ¢)
38 FW ËÌÌîñ¥ÂÀ
44 DF È«ÃæËêÇ·Êå(¢«²£ÉÍFM)
45 GK ¾åÎÓ¹ë(¢«ÌÀ¼£Âç)
48 MF ¼Æ»³¾»Ìé
55 FW ¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ö¥¨¥Î
77 MF ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
¡¡CÂçºå¤Ïºòµ¨J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç10°Ì¡£4¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¾®µÆ¾¼ÍºÁ°´ÆÆÄ(¢ªÄ»À´)¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹¿·´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡¿·²ÃÆþÁÈ¤Ç¤ÏGKÊ¡°æ¸÷µ±(¢«Ä®ÅÄ)¤¬1ÈÖ¡¢DFÃæÂ¼Âó³¤(¢«²£ÉÍFC)¤¬2ÈÖ¡¢FW¥¸¥ã¥ë¥ó¥µ¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©¥ó¥³¡¼¥ó(¢«¥Ñ¥È¥¥¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É/¥¿¥¤)¤¬24ÈÖ¡¢FW¸Å»³·ó¸ç(¢«ÂçºåÂÎ°éÂç)¤¬29ÈÖ¡¢DFÈ«ÃæËêÇ·Êå(¢«²£ÉÍFM)¤¬44ÈÖ¡¢GK¾åÎÓ¹ë(¢«ÌÀ¼£Âç)¤¬45ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¢¦´ÆÆÄ
¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹
¢¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á
¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ê¥Ý¥ê
¢¦¥³¡¼¥Á
¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥¯¥¢¥É¥í¥¹
¾®¾¾ÎÝ
¥Ï¥¹¡¦¥¹¥±¥ó¥Ç¥í¥Ó¥Ã¥Á
¢¦GK¥³¡¼¥Á
°ðÅÄ¹¯»Ö
¢¦Ê¬ÀÏ
ÄÍËÜ½¤ÂÀ
µÈÂ¼Í§µ®
¢¦¥Ø¥Ã¥É¥ª¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
Ê¡¸¶Í´²ð
¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á
À¸¶ðÉð»Ö
¢¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥³¡¼¥Á
Æ£°æµ±
¢¦¥Õ¥£¥¸¥ª¥»¥é¥Ô¥¹¥È
ËÌ±ºÆØ»Î
¢¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼
²ÖÌÚÞæ»Ê
ÏÂÅÄÀ²¼ù
¢¦¥Õ¥£¥¸¥ª¥»¥é¥Ô¥¹¥È
ºç¾´Íµ
¢¦ÄÌÌõ
ÇòÂô·ÉÅµ
ÀÐÀîÏÂ¹¬
ÂçÏÂÅÄ¥Ö¥ë¡¼¥Î±ÑÃË
¢¦¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
º£À¾Î¦
¢¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
ÍûÀ»¿Î
Ê´Àî¾´õ
¢¦¥¥Ã¥È¥Þ¥ó
Ä¹µ×ÃÎ¼£
¢£Áª¼ê
1 GK Ê¡°æ¸÷µ±(¢«Ä®ÅÄ)
2 DF ÃæÂ¼Âó³¤(¢«²£ÉÍFC)
3 DF ¿ÊÆ£Î¼Í¤
4 MF Ê¿ÌîÍ¤°ì
5 MF ´îÅÄÍÛ
6 DF ÅÐÎ¤µýÊ¿
7 MF ¾åÌçÃÎ¼ù
8 MF ¹áÀî¿¿»Ê
10 MF ÅÄÃæ½ÙÂÁ
13 FW ÃæÅç¸µÉ§(¢«ÀçÂæ/Éüµ¢)
14 DF çÕÌÚæÆ
15 MF ¾¾ËÜÆäÀ¸(¢«»³·Á/Éüµ¢)
16 DF ±üÅÄÍ¦ÅÍ
17 MF ºåÅÄßººÈ
21 GK ¥¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó
22 DF ¹â¶¶¿Î¸Õ
24 FW ¥¸¥ã¥ë¥ó¥µ¥Ã¥¯¡¦¥¦¥©¥ó¥³¡¼¥ó(¢«¥Ñ¥È¥¥¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É/¥¿¥¤)
25 MF ±üÇ¸ÇîÎ¼
29 FW ¸Å»³·ó¸ç(¢«ÂçºåÂÎ°éÂç)
33 DF À¾ÈøÎ´Ìð
34 MF ÂçÇ÷ÎÝ(¢«¤¤¤ï¤/Éüµ¢)
38 FW ËÌÌîñ¥ÂÀ
44 DF È«ÃæËêÇ·Êå(¢«²£ÉÍFM)
45 GK ¾åÎÓ¹ë(¢«ÌÀ¼£Âç)
48 MF ¼Æ»³¾»Ìé
55 FW ¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ö¥¨¥Î
77 MF ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹