Lienelが、5thシングル表題曲「Go Around The World」のミュージックビデオを公開した。夢を詰め込んだトランクとともに約束の場所を目指すLienelが、空の向こうへと飛び立つために全力で走るさわやかで壮大なミュージックビデオとなっている。一番の見どころはラストサビ、気球に乗ったLienelが大空に羽ばたくシーンだ。撮影日は2日を通して行われ、1日目は風の影響で気球に乗ることができず、2日目のトライで見事成功した。ダイナミックで美しい景色をバックに舞い上がっていく姿は、Lienelが世界へ羽ばたいていくメタファーとも受け取れる。

5th シングル「Go Around The World」2025年1月8日(水)リリース【TYPE-A】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. Rock Your Body【TYPE-B】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. No Limit, No Rules【TYPE-C】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. 恋のFIRE! FIRE!! FIRE!!!【TYPE-Lienel】収録曲:1. Go Around The World 2. セカイイチ 3. じれったいKISS値段:税込1,650円