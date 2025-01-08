■配信シングル「夜明けの歌」



2025年1月15日(水)配信リリース配信リンク：http://lnk.to/hmbr_yoake※TVアニメ『マジック・メイカー 〜異世界魔法の作り方〜』エンディング主題歌●TVアニメ『マジック・メイカー 〜異世界魔法の作り方〜』放送開始：2025年1月8日(水)より放送局：テレ東、テレビ大阪、BS日テレ、AT-X にて順次放送開始配信：同日よりABEMA、d アニメストアにて最速配信開始※上記ほか、1月13日(月)24:30〜 各配信サイトにて順次配信開始公式サイト：https://magicmaker-anime.com/公式 X ：@magicmakeranime©鏑木カヅキ/MFブックス/マジック・メイカー製作委員会▼キャストシオン：潘めぐみマリー：加隈亜衣ローズ：雨宮天ラフィーナ：芹澤優ブリジット：古賀葵コール：宮瀬尚也ガウェイン：宮本充エマ：豊口めぐみグラスト：赤坂柾之▼スタッフ原作：鏑木カヅキ「マジック・メイカー −異世界魔法の作り方−」(MF ブックス)キャラクター原案：転原作企画：フロンティアワークス監督：古賀一臣シリーズ構成：大知慶一郎キャラクターデザイン：野口孝行魔法監修：小澤和則メインアニメーター：戸倉紀元 中澤勇一 渡邉徳色彩設計：桂木今里美術監督：荒井和浩撮影監督：近藤慎与編集：松原理恵音響監督：郄桑一音響効果：稲田祐介音響制作：HALF H･P STUDIO音楽：吉川慶 橋口佳奈音楽制作：トイズファクトリーオープニング主題歌：XIIX「煌めき」エンディング主題歌：ハンブレッダーズ「夜明けの歌」アニメーション制作：スタジオディーン