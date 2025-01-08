ハンブレッダーズ、TVアニメ『マジック・メイカー』エンディング主題歌を1/15配信リリース
ハンブレッダーズが1月15日、新曲「夜明けの歌」を配信リリースすることが決定した。
◆ハンブレッダーズ 画像
新曲「夜明けの歌」は、TVアニメ『マジック・メイカー 〜異世界魔法の作り方〜』エンディング主題歌として書き下ろされたもの。ミドルテンポの温かみのある曲調に、アニメの主人公と自分たちを重ね、自らの衝動に委ねて明るい未来を掴み取ろうとする姿を歌った1曲だ。このリリース発表にともなってジャケット写真も公開されている。
■配信シングル「夜明けの歌」
配信リンク：http://lnk.to/hmbr_yoake
※TVアニメ『マジック・メイカー 〜異世界魔法の作り方〜』エンディング主題歌
●TVアニメ『マジック・メイカー 〜異世界魔法の作り方〜』
放送開始：2025年1月8日(水)より
放送局：テレ東、テレビ大阪、BS日テレ、AT-X にて順次放送開始
配信：同日よりABEMA、d アニメストアにて最速配信開始
※上記ほか、1月13日(月)24:30〜 各配信サイトにて順次配信開始
公式サイト：https://magicmaker-anime.com/
公式 X ：@magicmakeranime
©鏑木カヅキ/MFブックス/マジック・メイカー製作委員会
▼キャスト
シオン：潘めぐみ
マリー：加隈亜衣
ローズ：雨宮天
ラフィーナ：芹澤優
ブリジット：古賀葵
コール：宮瀬尚也
ガウェイン：宮本充
エマ：豊口めぐみ
グラスト：赤坂柾之
▼スタッフ
原作：鏑木カヅキ「マジック・メイカー −異世界魔法の作り方−」(MF ブックス)
キャラクター原案：転
原作企画：フロンティアワークス
監督：古賀一臣
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：野口孝行
魔法監修：小澤和則
メインアニメーター：戸倉紀元 中澤勇一 渡邉徳
色彩設計：桂木今里
美術監督：荒井和浩
撮影監督：近藤慎与
編集：松原理恵
音響監督：郄桑一
音響効果：稲田祐介
音響制作：HALF H･P STUDIO
音楽：吉川慶 橋口佳奈
音楽制作：トイズファクトリー
オープニング主題歌：XIIX「煌めき」
エンディング主題歌：ハンブレッダーズ「夜明けの歌」
アニメーション制作：スタジオディーン
■ライブBlu-ray『ハンブレッダーズ15周年記念ワンマンライブ「放課後J タイム＆放課後B タイム」』
予約リンク：http://lnk.to/hmbr_15thBD
【初回仕様限定盤(2BD+CD)】TFXQ-78271-3 / \9,900(税込)
Disc 1(BD)収録内容
・ハンブレッダーズ ワンマンライブ「放課後J タイム 〜15th Special〜」全編
Disc 2(BD)収録内容
・ハンブレッダーズ ワンマンライブ「放課後B タイム 〜15th Special〜」全編
Disc 3(CD)収録内容
・「DAY DREAM BEAT (2024)」、メンバートーク音源
※プレイパス対応
●予約特典
◯全国CDショップ / ECサイトオリジナル特典(絵柄共通)：ライブフォトステッカー
▼対象ショップ
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く
・HMV / HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く
・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYA オンラインショッピング ※一部店舗を除く
・楽天ブックス
・セブンネットショッピング
◯トイズストア予約特典：「放課後J タイム&放課後B タイム」ステッカー4枚セット
◯Amazon予約特典：ビジュアルシート
関連リンク
◆ハンブレッダーズ レーベルサイト
◆『ハンブレッダーズのFM ROCK KIDS』特設ページ