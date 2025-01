不動産会社が専門的なサポート！FUFU

FUFUは、不動産売却オーナーと購入希望者が直接やり取りを行い、不動産会社が専門的なサポートに入る新サービス「FUFU」の提供を、福岡エリアにおいて2025年1月5日(日)よりサービスを提供中です。

FUFU

アプリ名 : FUFU

提供開始日: 福岡エリア 2025年1月5日(日)

対応OS : iOS、Android

利用料金 : 無料

運営・企画: FUFU

■不動産情報プラットフォーム「FUFU」について

*ジマンの不動産を売りたい、買いたいを、不動産オーナー、購入希望者で直接やり取りできます。

こだわりのおうちを自慢したい方や、みんなのおうち自慢を見たい方も気軽に利用いただけます。

売りたい方と買いたい方が直接チャット形式でやり取りできるため、意図的に情報を隠されることがありません。

それにより直接売り主に質問したり、価格交渉も可能です!

また、情報を透明にすることで売主は高く売れる可能性、買主は他では入手できない物件情報を入手できるなど、FUFU独自の可能性と価値を提供しています。

*不動産の価格が分からない方も安心!

「電話、訪問一切なし無料査定サービス」2025年2月よりサービス開始予定

FUFUでは物件出品時の売り出し価格設定の際、参考目安のための不動産のプロによる無料査定サービス提供を予定しています。

最大3社より査定会社を選択し、出てきた査定結果を参考に、売り出し価格を自ら設定いただけます。

また、査定について、しつこい電話や訪問など、FUFUの無料査定は一切ありません。

査定結果はFUFUのプラットフォーム上で提示しますので、提示された査定結果を基に、自ら希望する金額での売却活動が可能です!

*契約等手続きにはプロの宅建業者が入るため安心!

売りたいけど専門的なことはわからないという方でも安心!

不動産のプロであるFUFU不動産エージェントが、物件の内覧時から同行し、商談、契約、引渡し手続きまで、全ての宅建業務をサポートし、高額な不動産取引の安全性を確保します。

*ここが安心

FUFUの投稿やコメントはニックネームでできるため、個人情報は出したくないという方も気軽に利用できます。

物件住所も市町村までしか公開されません。

また、取引にはプロの宅建業者が介入するため安心です。

*信頼できる不動産会社を自ら選択できます!2025年2月よりサービ開始予定

FUFUでは従来にないサービスとして、取引をお願いする不動産会社を自ら選択できるようにする予定です。

不動産会社の評価、口コミを公開することによって、複数の不動産会社より、顧客自身が信頼できる不動産会社を自ら選択できるようになります。

*仲介手数料が通常の半額の1.5%(税別)!

FUFUのプラットフォームを経由してエージェントに依頼すると、仲介手数料が1.5%(税別)になります。

■利用方法

まずはFUFU公式サイトを開く、もしくはアプリをダウンロードください。

FUFU公式サイト: https://fufu.be

App Store : https://apps.apple.com/app/fufu/id6479379411

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=be.fufu.fufu

【売り出し物件出品者】

トップ画面バナーの「投稿する」ないし、最下部の「出品」ボタンを押し、出品ください。

※詳しくはトップ画面バナーの「初心者ガイド」確認ください。

【購入希望者】

自由に物件検索などを行い、物件を閲覧ください。

オーナーに質問や交渉をしたい場合は、「オーナーに質問する」ボタンを押していただき、自由にコメントのやりとりを行ってください。

また内見を希望する場合は「内見がしたい」ボタンを押してください。

担当する不動産エージェントより内見の案内連絡がありますので、担当不動産エージェントと内見の日時の設定を行ってください。

【詳しいサービス内容はこちら】

https://service.fufu.be

FUFUのアプリイメージ

