Quw、1月15日（水）に新曲「maigo」を配信リリース
Quwが1月15日（水）に2025年第1弾となる新曲「maigo」をリリースする。
「JAPANESE TAKUROKU INDIE POP」をコンセプトに、i（アイ/ボーカル）とmdrm（マドロミ/コンポーザー）の2人で活動する男女2人組ユニットQuwだが、今回リリースされる「maigo」は、「まっすぐ歩いて行きたいけど、振り返ってみると行けていなかった」という、誰しもが抱える迷いや悩みの日常をQuwならではのポップなサウンドに乗せた楽曲だという。アートワークはmdrmが自ら撮影したものだ。生け垣に咲いた椿の花を捉えた写真と思われる。
Digital Single「maigo」（まいご）
配信予約 https://quw.lnk.to/maigo
＜Quw 1st Live "omotenashi"＞
＠TOKIO TOKYO
OPEN18：00 START18：30
前売\4,000／当日\4,500（＋1Drink）
チケット購入 https://hype-ticket.stores.jp/items/6712269540ad5c04e9d902cb
◆Quwオフィシャルサイト