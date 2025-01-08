Quwが1月15日（水）に2025年第1弾となる新曲「maigo」をリリースする。

「JAPANESE TAKUROKU INDIE POP」をコンセプトに、i（アイ/ボーカル）とmdrm（マドロミ/コンポーザー）の2人で活動する男女2人組ユニットQuwだが、今回リリースされる「maigo」は、「まっすぐ歩いて行きたいけど、振り返ってみると行けていなかった」という、誰しもが抱える迷いや悩みの日常をQuwならではのポップなサウンドに乗せた楽曲だという。アートワークはmdrmが自ら撮影したものだ。生け垣に咲いた椿の花を捉えた写真と思われる。

なお、2025年2月1日（土）にはバンドスタイルでの初のワンマンライブとなる＜Quw 1st Live "omotenashi"＞が開催される。

Digital Single「maigo」（まいご）

2025年1月15日（水）配信
配信予約　https://quw.lnk.to/maigo



＜Quw 1st Live "omotenashi"＞

2025年2月1日（土）
＠TOKIO TOKYO
OPEN18：00 START18：30
前売\4,000／当日\4,500（＋1Drink）
チケット購入　https://hype-ticket.stores.jp/items/6712269540ad5c04e9d902cb

◆Quwオフィシャルサイト