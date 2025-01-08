向井太一から“TAIL”へ改名後4作目のデジタルシングル「Heart」が1月15日に配信リリースされることが決定した。この発表と同時にジャケット写真も公開となった。

◆TAIL(テイル) 画像

TAILは2023年11月に行われたツアー＜THE LAST TOUR＞のファイナル東京・豊洲PIT公演をもって、2016年のインディーズデビュー以来約7年続けてきた向井太一名義での活動を終了。新たにTAILへ改名して活動をスタートさせており、改名後はシングル3枚、EP1枚とコンスタントにリリースを続けてきた。

4thデジタルシングル「Heart」は、恋をした時の繊細さとあどけなさ、恋人との一瞬一瞬の大切さを感じさせる仕上がりだ。作曲は前作「思い出のままに」に引き続いてLumel / TAILの二者共同制作。アレンジとレコーディングにはHAKUが参加した。

■4th Digital Single「Heart」

2025年1月15日(水) 配信開始
配信リンク : https://TAIL.lnk.to/Heart
※各ストアリリース日の0時から順次反映

＜FLEX VOL.2 CURATED BY TAIL＞

2025年1月17日(金)　TimeOut Café & Diner (LIQUIDROOM 2F)
open18:30 / start19:30
出演者：TAIL / Sagiri Sól / Lumel with Woogie / DaBook (DJ)
▼チケット
一般チケット：\5,500 (税込)
※別途2ドリンク代
券種：スタンディング
発券方法：電子チケットのみ
一般販売受付：2024年12月25日(金)10:00〜
https://w.pia.jp/t/flex-vol2-curated-by-tail/
主催：トイズファクトリー
企画・制作：トイズファクトリー
（問）TimeOut Café & Diner (https://www.timeoutcafe.jp/contact)


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