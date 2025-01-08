TAIL、向井太一からへ改名後の4thデジタルシングル「Heart」を1/15リリース
向井太一から“TAIL”へ改名後4作目のデジタルシングル「Heart」が1月15日に配信リリースされることが決定した。この発表と同時にジャケット写真も公開となった。
◆TAIL(テイル) 画像
TAILは2023年11月に行われたツアー＜THE LAST TOUR＞のファイナル東京・豊洲PIT公演をもって、2016年のインディーズデビュー以来約7年続けてきた向井太一名義での活動を終了。新たにTAILへ改名して活動をスタートさせており、改名後はシングル3枚、EP1枚とコンスタントにリリースを続けてきた。
■4th Digital Single「Heart」
配信リンク : https://TAIL.lnk.to/Heart
※各ストアリリース日の0時から順次反映
＜FLEX VOL.2 CURATED BY TAIL＞
open18:30 / start19:30
出演者：TAIL / Sagiri Sól / Lumel with Woogie / DaBook (DJ)
▼チケット
一般チケット：\5,500 (税込)
※別途2ドリンク代
券種：スタンディング
発券方法：電子チケットのみ
一般販売受付：2024年12月25日(金)10:00〜
https://w.pia.jp/t/flex-vol2-curated-by-tail/
主催：トイズファクトリー
企画・制作：トイズファクトリー
（問）TimeOut Café & Diner (https://www.timeoutcafe.jp/contact)
関連リンク
◆TAIL オフィシャルYouTubeチャンネル
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