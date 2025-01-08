¡Úµð¿Í¡Û °éÀ®£²°Ì¡¦ËÙ¹¾ÀµÂÀÏº¤¬¡Ö³Ð¸ç¤ÎËá¤Êý¡¡Ä¶Ìõ¡¦µÈÅÄ¾¾±¢¡×°¦ÆÉ½ñ¤ò»ý»²¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤ÇÍð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£²°Ì¡¦ËÙ¹¾ÀµÂÀÏºÅê¼ê¡ÊÊ¸À±·ÝÂçÉÕ¡Ë¤¬£¸Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÎÀ¤ËÆþÎÀ¤·¤¿¡££±£¸£·¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï°éÀ®¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î»ÙÇÛ²¼¤ÎÁª¼ê¤äÆ±³ØÇ¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÆþÎÀ¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö³Ð¸ç¤ÎËá¤Êý¡¡Ä¶Ìõ¡¡µÈÅÄ¾¾±¢¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò»ý»²¡£¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤ÇÍð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£Æü»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£´£·¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Êµå¼ï¤ò´ïÍÑ¤ËÁà¤ë¡£»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½µå¤È¤«¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÂÎÎÏÌÌ¤«¤é¡¢º£¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£