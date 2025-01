「アイシナモロール」に会いにルミネ横浜へGO！コラボウェアやセーラー姿のご当地限定グッズがかわいすぎる

神奈川・ルミネ横浜で、サンリオの人気キャラクター「 シナモロール 」の新ブランド「I.CINNAMOROLL(アイシナモロール)」とのコラボレーション企画が開催。「もしアイシナモロールがルミネ横浜にお買い物にやってきたら…」をコンセプトに、限定コラボグッズの販売や、ポップアップショップがお目見えします。期間は、1月9日(木)〜2月8日(土)。かわいいフォトスポットも展開されるので、ぜひ足を運んでみてくださいね。

ルミネ横浜で、アイシナモロールと一緒にお買い物を楽しもアイシナモロールは“アイシナ”の愛称で親しまれている、体と心を大切にするご自愛マインドを持った、ちょっぴり大人なキャラクター。キービジュアルには、このキャンペーンのために描きおろされた、ルミネ横浜エントランスのエスカレーターに乗るアイシナモロールが登場します。『I.CINNAMOROLL in ルミネ横浜』の開催期間中に、ルミネ横浜館内で1レシート税込5000円以上のショッピングをすると、ルミネ横浜限定デザインのステッカーが貰えますよ。1日限定先着150名に配布されるため、気になる方は早めにゲットするのがおすすめ。また、館内の1階にはふわふわなしっぽに触れる、フォトスポットも期間限定で登場。アイシナ好きな人は必見ですよ!装飾の展開は2月2日(日)まで。ルミネ横浜人気ショップとのコラボウェアにも注目イベント期間中には、ルミネ横浜の館内にあるファッションショップとタッグを組んだ、コラボアイテムも展開されます。MURUA(ムルーア)は、ゆったりとした着用感が魅力の「アイシナモロール オーバースウェット」(税込7700円)を販売。サングラスをかけたちょっぴりクールな表情のアイシナモロールとミルクが、バックプリントされていますよ。Tiara(ティアラ)からは、胸元にアイシナモロールをプリントした「アイシナモロール コラボパーカー」(税込1万3200円)が登場。ソックスシナモロールを刺繍した、「アイシナモロール 刺繡入り靴下」(税込2090円)も見逃せません。POP UP SHOP「ご自愛ツアーズ」で限定グッズを手に入れよ1月17日(金)〜2月2日(日)には、『旅』をテーマにしたアイシナモロールのPOP UP SHOP「ご自愛ツアーズ」 がルミネ横浜にやって来ます。会場では「I.CINNAMOROLL ぬいぐるみマスコット アロハ」(税込1980円)のような、世界を旅して各地の有名なものとコラボレーションした、アイシナモロールのグッズがラインナップ。横浜限定デザインのセーラー姿のアイシナモロールをデザインした、「I.CINNAMOROLL ステッカー」(税込660円)や「I.CINNAMOROLL アクリルキーホルダー」(税込935円)も販売予定ですよ。館内のあちこちでアイシナモロールが堪能できる、ルミネ横浜へぜひ遊びに行ってみてくださいね。© ’24 SANRIO S/T『I.CINNAMOROLL in ルミネ横浜』詳細ページhttps://www.lumine.ne.jp/参照元:株式会社ルミネ プレスリリース