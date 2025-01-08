グローバル音楽市場で人気を集めるLE SSERAFIM、『CRAZY』が米国Billboardで再びチャートインへ
LE SSERAFIMが8月にリリースした4th Mini Album ‘CRAZY’のタイトル曲『CRAZY』が、1月7日(以下、現地時間)に発表された米国音楽専門メディアBillboardの最新チャート(1月11日付)で再びチャートインしたことがわかった。
【写真】世界で大ヒットを記録しているLE SSERAFIM【2点】
『CRAZY』は、「Billboard Global Excl. US」と「Billboard Global 200」でそれぞれ142位、179位にランクインし、楽曲が発表されてから5ヶ月近く経った時点で再びチャートインしたという点で注目を集めた。『CRAZY』が収録された4th Mini Album‘CRAZY’は、米国Billboardの『World Albums』で12位を維持しており、「Top Current Album Sales」では43位で再びチャートインした。
『CRAZY』の人気は、世界最大の音源ストリーミングプラットフォームSpotifyでも確認できる。楽曲が発表されて126日が過ぎた時点で、1日あたりの再生数が5日連続で120万回以上を記録した。昨年12月の1日あたりの再生数が1ヶ月平均約90万回という記録と比較すると、楽曲の人気が再び上昇傾向にあることが確認できる。
LE SSERAFIM 4th Mini Album ‘CRAZY’のタイトル曲『CRAZY』は、発売当時、米国Billboardのメインアルバムチャート「Billboard 200」とメインソングチャート「Hot 100」にチャートインするなど、世界中から大きな人気を集めた。LE SSERAFIMは、昨年米国Billboardが発表した2024年年末決算チャート(YEAR-END CHARTS) の「Billboard Global 200 Artists」で、K-POPガールグループの中で最も高い順位である46位にランクインするなど、グローバル音楽市場で着実に人気を集めている。
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『CRAZY』は、「Billboard Global Excl. US」と「Billboard Global 200」でそれぞれ142位、179位にランクインし、楽曲が発表されてから5ヶ月近く経った時点で再びチャートインしたという点で注目を集めた。『CRAZY』が収録された4th Mini Album‘CRAZY’は、米国Billboardの『World Albums』で12位を維持しており、「Top Current Album Sales」では43位で再びチャートインした。
LE SSERAFIM 4th Mini Album ‘CRAZY’のタイトル曲『CRAZY』は、発売当時、米国Billboardのメインアルバムチャート「Billboard 200」とメインソングチャート「Hot 100」にチャートインするなど、世界中から大きな人気を集めた。LE SSERAFIMは、昨年米国Billboardが発表した2024年年末決算チャート(YEAR-END CHARTS) の「Billboard Global 200 Artists」で、K-POPガールグループの中で最も高い順位である46位にランクインするなど、グローバル音楽市場で着実に人気を集めている。
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