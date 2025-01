【自衛隊&在日米軍 飛行隊パッチ図鑑】1月7日 発売価格:3,300円

イカロス出版は、書籍「自衛隊&在日米軍 飛行隊パッチ図鑑」を1月7日に発売した。価格は3,300円。

本書は、空・海・陸自衛隊と在日米軍の航空部隊のパッチを収録した図鑑。軍用機マニアの間で「パッチの帝王」と呼ばれる本書の著者、石原 肇氏が購入したコレクションから厳選された2500枚余りが紹介されている。

航空部隊で制式のパッチはもちろん、ブルーインパルスのパッチ、東日本大震災救援での「友だちパッチ」など、手に入らないものも含めて、ページ一面に牛乳の蓋の大きさでぎっしり並んだ、さまざまなパッチが楽しめる一冊となっている。また、巻頭の実物大掲載ページでは、その実物感も味わえる。

