THREE(スリー)の2025年春新作コスメの情報が到着!1月22日(水)より、「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」をテーマにしたバレンタインコレクションが登場。2種の新質感リップから、センシュアルでビターな限定色がお目見え。昨年好評のフレグランスも数量限定で再登場します。

THREE(スリー)2025年春新作コスメ

THREE(スリー) 2025年春新作コスメ バレンタインコレクション 「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」 THREE(スリー) 2025年春新作コスメ バレンタインコレクション 「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」





「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」をテーマにした、バレンタインシーズンにぴったりなコレクションが登場。



2025年1月22日(水)からTHREE(スリー)店頭、および公式オンラインショップにて数量限定で発売されます。 THREE(スリー)の2025年春新作コスメ情報が到着!「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」をテーマにした、バレンタインシーズンにぴったりなコレクションが登場。2025年1月22日(水)からTHREE(スリー)店頭、および公式オンラインショップにて数量限定で発売されます。

THREE(スリー)とは?

THREE(スリー)は、オーガニック・国産原料にこだわったナチュラルなスキンケアと、自由な発想のメイクアップを提案するブランド。



創造を意味する数字である「3」。



かけ離れた価値と価値を掛け合わせて、想像を超えた第3の価値を創り出すことをブランドの使命としています。



そんなTHREE(スリー)では、2025年春新作コスメが1月1日(水)より発売中。

こちらの記事より、ラインナップ詳細をチェックしてみてくださいね。

THE SWEETNESS TABOO

THREE(スリー)より「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」をテーマにした、バレンタインのシーズンにぴったりなコレクションが発売されます。



2025年1月1日(水)にデビューしたばかりの、『THREE ドリームオン アリューリング リルone』と『THREE ドリームオン アリューリング リップスティック』の2種のリップ。



それぞれ質感の異なる新作リップより、センシュアルでビターな限定色が登場!



また、プラントベースのフレグランス『THREE エッセンシャルセンツ』からは、カカオとローズの精油が織りなすビタースイートな香りが数量限定で再登場!



昨年、ジェンダー問わず好評を博した香りは、バレンタインのギフトにもおすすめです。



また、コレクション限定アイテムのパッケージは、「スイートな誘惑」をタトゥーで表現。



スピリチュアルな意味を秘めたさまざまなアイコンをモチーフに、ラインアートで暗号模様のようにレイヤードした幾何学的なデザインに仕上がっています。

新商品ラインナップ

2025年1月22日(水)限定発売



● THREE ドリームオン アリューリング リルone

限定2色/各4,070円(税込)※編集部調べ



● THREE ドリームオン アリューリング リップスティック

限定2色/各4,400円(税込)※編集部調べ



● THREE エッセンシャルセンツ X01 SWEET SEED OF LOVE

限定1種/5,390円(税込)※編集部調べ

THREE ドリームオン アリューリング リルone

THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リルone』 THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リルone』

繊細なツヤを蓄える「ロー・グロー」のスリムなリップから、2色のセンシュアルかつビターな限定カラーが登場!

商品特徴

『THREE ドリームオン アリューリング リルone』は、約5mmのスリムな形状でリップのフォルムを整えながら、ツヤめきすぎないほのかな発光とうるおい感を演出する新作リップ。



エアリーなタッチで唇の輪郭にフィットする、なめらかなつけ心地も魅力です。



限定カラーは、クリーミーに発色するローズピンクと、さりげなく高揚感が引き上がる温かなレッドの2色。



軽やかな血色感や深みのあるツヤがリップに宿り、視線を惹きつける唇を叶えます。

カラーバリエーション<限定2色>

THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リルone』 X01 DEFINITIVE GAZE THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リルone』 X01 DEFINITIVE GAZE

● X01 DEFINITIVE GAZE



ふわっとクリーミーな風合い。

ビターなベリーのニュアンスを帯びたロージーピンク。

THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リルone』 X02 FREE SPEECH THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リルone』 X02 FREE SPEECH

● X02 FREE SPEECH



軽やかにブラウンを含ませた、センシュアル・ムード漂うカジュアルなカームレッド。

発売・商品情報

ブランド名:THREE(スリー)

商品名:THREE ドリームオン アリューリング リルone

種類:限定2色

価格:各4,070円(税込)※編集部調べ



予約開始日:ー

先行発売日:ー

発売日:2025年1月22日(水)

販売場所:THREE(スリー)取扱店、公式オンラインショップ

THREE ドリームオン アリューリング リップスティック

THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リップスティック』 THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リップスティック』

シースルーに色とツヤを与える新作リップスティックに、魅惑的な限定色が登場。

商品特徴

『THREE ドリームオン アリューリング リップスティック』は、唇の赤みをナチュラルに捉えながら、透け感のある色とツヤを纏える「シースルー・グロー」なリップスティック。



唇にレイヤードさせるとワックスが繊細にとろけて、じんわりと色ツヤが変化。



軽やかなのにコクがあるテクスチャーで、リラクシーなつけ心地もポイントです。



限定色は、ヘルシーでありながらもセダクションな魅力を放つ欲張りなカラー。



グレーをにじませたベージュピンクと、ムーディーな深みをかもすローズレッドの2色が揃います。

THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リップスティック』 X01 LANGUAGE OF LOVE THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リップスティック』 X01 LANGUAGE OF LOVE

● X01 LANGUAGE OF LOVE



ほのかなブルーのニュアンス。

グレーのパールをベージュに含ませたペタルピンク。



THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リップスティック』 X02 SECRET LANGUAGE THREE(スリー) 『THREE ドリームオン アリューリング リップスティック』 X02 SECRET LANGUAGE

● X02 SECRET LANGUAGE



ブラウンと青みで深さを感じる、ムーディーな血色感。

ミステリアスな魅力のディープレッド。

発売・商品情報

ブランド名:THREE(スリー)

商品名:THREE ドリームオン アリューリング リップスティック

種類:限定2色

価格:各4,400円(税込)※編集部調べ



予約開始日:ー

先行発売日:ー

発売日:2025年1月22日(水)

販売場所:THREE(スリー)取扱店、公式オンラインショップ

THREE エッセンシャルセンツ X01 SWEET SEED OF LOVE

THREE(スリー) 『THREE エッセンシャルセンツ X01 SWEET SEED OF LOVE』 THREE(スリー) 『THREE エッセンシャルセンツ X01 SWEET SEED OF LOVE』

オリジナルの国産ゼラニウム油をキーとする、合成香料不使用の“精油のみ”で香りが作られたプラントベースのフレグランスより、昨年好評を博したビタースイートな香りが数量限定で再登場!

商品特徴

『THREE エッセンシャルセンツ X01 SWEET SEED OF LOVE』は、カカオとローズの精油が溶け合うビタースイートな香りで、オーラのようにシアーな甘やかさを纏うことができるオードトワレ。



大人の余裕ある“知的な誘惑”を叶える1本です。



香りの構成は、オレンジやローレル、透明感を加えるペパーミントのトップノートから始まり、ミドルノートでは、ほろ苦いカカオやローズ、ゼラニウムが溶け合い、チョコレートのニュアンスを透明感とともに表現。



ラストノートでは、パチュリやサンダルウッドの香りが佇みます。



<香りの構成>

TOP:オレンジ/ローレル/ペパーミント など

MIDDLE:カカオ/ローズ/ゼラニウム など

BOTTOM:ベンゾイン/パチュリ/サンダルウッド など

発売・商品情報

ブランド名:THREE(スリー)

商品名:THREE エッセンシャルセンツ X01 SWEET SEED OF LOVE

種類:限定1種<オードトワレ>※自然由来指数 100%(ISO 16128 準拠 水を含まない)

容量:9mL

価格:5,390円(税込)※編集部調べ



予約開始日:ー

先行発売日:ー

発売日:2025年1月22日(水)

販売場所:THREE(スリー)取扱店、公式オンラインショップ

新作コスメを絶対に購入したいなら?

THREE(スリー) 2025年春新作コスメ バレンタインコレクション 「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」 THREE(スリー) 2025年春新作コスメ バレンタインコレクション 「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」

人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。

いち早く購入するための手段や場所などの情報を入手して、限定アイテムも確実にゲットできるよう、事前に購入方法をチェックしておきましょう。



定番商品の場合は完売しても追加発売がありますが、長期間売り切れてしまう可能性が高いので要注意です。



デパコスに関しては、ブランドにもよりますが、主な購入方法が3通りあります。

〕縮鵑鬚靴胴愼する

予約して購入する方法は、発売日に確実にアイテムを買える権利を事前に手に入れるようなもの。3つの方法の中では、予約をするというのが一番確実に購入できる方法でしょう。



予約開始日にショップに行って、予約手続きをすればOK◎

発売日以降、商品購入の期限までに店舗に商品を取りにいきましょう。



ブランドによっては、ネットでの事前予約を受け付けているブランドもあるので、店頭予約が必要か、ネット予約が可能かもチェックしておきましょう。場合によっては、電話予約を受け付けている百貨店もあります。

また、人気ブランドの新作コスメは、予約開始日の開店時間に合わせて行っても開店前に整理券が配布され、予約分終了となることもあります。確実に手に入れるなら、最低でも開店時間の1時間前には現地に到着していたほうが良いでしょう。時期にもよるため、昨年の動向やSNSで随時状況を調査した方が良さそうです。



ただ、新型コロナウイルスの影響で店舗での予約を受け付けていない可能性もあるので、その際は店舗のHPなどをご確認ください。

発売日当日にお店に並ぶ

予約販売分とは別に、当日分の在庫を持っているブランドや、キャンセル分の販売などもあるので、予約ができなかった場合には、当日店舗に行って購入をしましょう。



ただ、予約販売時と同様にすぐに売り切れてしまう可能性もあるので、確実に手に入れたいのであれば、早めに並ぶことをおすすめします。



店頭限定のギフトセットや名入れサービス・プレゼント包装などがあるブランドも多いので、贈り物を探している方は直接店舗に足を運ぶと良いかもしれません。

ネット通販(オンラインショップ)で購入する

百貨店のカウンターでの接客を受けるのが苦手で買いづらいからネットで買いたいという方もいるのでは?



近年ではオンライン限定商品も増えました。ただ、ネット通販で購入を検討されている方は年々増えているので、人気のあるブランド、かつ人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。



通販サイトの会員登録を事前に済ませておくことはもちろん、公式サイトや百貨店の通販サイトなど様々な通販サイトで同時に販売開始されるケースもあるので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。

どの通販サイトで買うべきなの?

THREE(スリー) 2025年春新作コスメ バレンタインコレクション 「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」 THREE(スリー) 2025年春新作コスメ バレンタインコレクション 「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」

仝式通販

ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけ(ノベルティ)がついてくるブランドもあります。



ただ、今回の商品だけを買いたい場合などは、ポイントの付与があっても還元できずに勿体ないので向いていないかもしれません。

百貨店ネット通販(オンラインショップ)サイト

各百貨店が運営しているオンラインショップで購入するという方法もあります。

代表的な通販サイトがこちらのサイトです。

●三越・伊勢丹(meeco)

●大丸・松坂屋

●郄島屋

●阪急百貨店・阪神百貨店(HANKYU HANSHIN E-STORES)

●そごう・西武百貨店(e.デパート)



各百貨店が運営しているので、安心してお買い物が楽しめますね。また、近年では各百貨店限定のカラーや限定のセットなども販売されています。



商品毎で販売している店舗・通販サイトが異なる場合があるので、前述しているそれぞれの商品情報をしっかりとご確認ください。



コスメ以外の商品も百貨店で購入する可能性がある方は、ポイントも付与されますので百貨店公式オンラインショップでの購入をおすすめします。

Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど

最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。



加えて、メルカリやヤフオクなどで転売商品が高値で販売されているケースもありますので購入の際は注意をしましょう。

THREE(スリー)のバレンタインコスメで魅惑的な唇に♡

THREE(スリー) 2025年春新作コスメ バレンタインコレクション 「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」 THREE(スリー) 2025年春新作コスメ バレンタインコレクション 「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」

いかがでしたか?今回はTHREE(スリー)の2025年シーズンコレクション「THE SWEETNESS TABOO(スイートな刻印)」をご紹介しました。



1月22日(水)から数量限定で発売されますので、気になった方はぜひお早めに。



ふぉーちゅんでは人気のプチプラコスメやドラコス、デパコスなど、未発売の新作コスメや限定アイテムをいち早くレビューしています。



今回ご紹介した商品の他にも、2025年春コスメの最新情報を更新しているので、あわせてチェックしてみてください♡

この記事を読んだあなたにオススメしたい記事がこちら▼

ふぉーちゅんとは?

過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE(ふぉーちゅん)。



現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴7年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。



<ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧>

●日本化粧品検定(コスメ検定)1級

●コスメコンシェルジュ

●顔タイプアドバイザー1級

●化粧品成分検定1級(化粧品成分上級スペシャリスト)

●日本メイクアップ知識検定試験(ベーシック)

●パーソナルカラーアナリスト(12タイプ診断)



そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ(中国 / 韓国 / タイetc.) などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け!



新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。

あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡



▶︎FORTUNE(ふぉーちゅん)編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。

https://fortune-girl.com/guideline